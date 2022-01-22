Расстрелы на Майдане. Россию обвинили по принципу «хайли лайкли»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В минувшую пятницу в Киеве произошло сборище, посвящённое «8-й годовщине убийства «героев небесной сотни» и начала российской агрессии».

В сходняке приняла участие группа дармоедов и фальсификаторов, просиживающих штаны в государственных структурах Украины, занимающихся «расследованием» ЧП, произошедших в процессе «революции гидности», а на самом деле занятые назначением виновных из числа правоохранителей и противников «майдана».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как выяснилось, правящие майдауны наплодили массу бюрократических структур, занимающихся делами «хэроев небесной сотни» и прочими «вытиранами революции гидности». Так, при Генпрокуратуре Украины действует целый «департамент по делам майдана», в Государственном бюро расследований – «управление по делам майдана», а кроме них, создано целое ведомство «Минветеранов», занятое облизыванием карателей и прочей майданной контры.

Среди чиновников нашлось место и для двух «общественников» из числа приближенных к корыту родственников «хэроев небесной сотни».

Интересно, что сходняк собирался не только почтить майданных жмуриков, но и покалякать о связи событий 8-летней давности в Киеве с недавним пограничным конфликтом в Белоруссии и массовыми беспорядками в Казахстане.

Истинные мотивы сборища злобных попугаев не представляли большого секрета. Всей этой кодле сверху была поставлена задача: свалить вину за расстрелы майдаунов с больной головы на здоровую, отыскав «истоки российской агрессии против Украины». Тем самым подтолкнуть команду Байдена к введению обещанных «беспрецедентно жёстких санкций против России».

Впрочем, если немного напрячь извилины, на память приходит конспирологический бред отдельных украинских политиков-замайданщиков, утверждавших, будто оружие, из которого застрелили «хэроев небесной сотни», по просьбе Януковича и главы МВД Украины привёз в Киев лично Владислав Сурков, бывший на тот момент советником президента России. Некоторые деятели, страдающие от галоперидольного голодания, утверждали даже, что видели Суркова в Киеве лично, когда тот носился по крышам и собственноручно расставлял снайперов по позициям.

Судя по всему, эту бредятину майданные функционеры Зеленского вынули из загашника, чтобы использовать повторно, с главным упором на эмоции, а не на факты.

Главная тема, вокруг которой водили хороводы следственные дармоеды, было «открытие» Генпрокуратуры, установившей, что первым убитым на «майдане» был не Нигоян, как считалось ранее, а Юрий Вербицкий.

По версии майданного следствия, Вербицкий был похищен неизвестными вместе с другим «активистом», Игорем Луценко, 20 января 2014-го. На следующий день Луценко был найден живым и рассказал, что похитители, избив его, выбросили в Бориспольском районе. Он «чудом остался жив». Утром, 22 января в Бориспольском районе недалеко от села Гнидин был найден труп неизвестного мужчины с обмотанными скотчем руками. По данным следствия, неизвестный скончался от переохлаждения. Вечером 22 января труп был опознан братом убитого.

Выступивший на сходняке второй заместитель начальника «департамента по делам майдана» Генпрокуратуры Иван Бабенко поведал, что «убийство Вербицкого полностью раскрыто, и к ответственности за это преступление привлечены 19 человек».

По словам Бабенко, в числе осуждённых за убийство Вербицкого, несколько «титушек» и два работника милиции – следователь и оперуполномоченный, «организовавшие незаконные следственно-розыскные действия».

Надо заметить, и лихо же работают сотрудники «департамента по делам майдана». Похищенный и непонятно почему оставленный в живых похитителями Луценко ничем особо помочь следствию не мог, зато из «дела» явственно торчит «отрезанное ухо Булатова»: виновными объявлены представители легитимной власти, производившие следствие и розыск, деятельность которых объявлена «незаконной» майданными путчистами.

«Фигуранты дела» были осуждены на 9 лет лишения свободы. В качестве козла отпущения был выбран Александр Волков, которому «пришили» пытки и избиение Вербицкого. Заявлено, что похищение «активистов» осуществила группа криминального «авторитета» Алексея Чеботарёва по личной просьбе министра МВД Виталия Захарченко.

Примечательно, что «коронным свидетелем» на процессе выступал «чудом выживший» майдаун Игорёк Луценко, подробно и очень злорадно освещавший в соцсетях ход процесса над «похитителями».

Мало того, по информации Бабенко, «В этом производстве восемь человек объявлены в розыск, поскольку находятся на временно оккупированной территории или в Российской Федерации. Сейчас следствие инициирует вопрос относительно их заочного осуждения».

Речь идёт о нашедших убежище в России сотрудниках украинского ОМОН «Беркут», которым грозила расправа за выполнение ими своих служебных обязанностей.

Необходимо отметить один любопытный нюансик в этом тухлом деле.

В прошлом году, аккурат в очередную годовщину «дня хэроев небесной сотни» на фимозном канале «Эспрессо TV», в передаче «Историческая правда» профессионального майдауна Вахтанга Кипиани выступала адвокат «семей небесной сотни» Закревская, озвучившая жалобу, что в «парламентском монобольшинстве нет и трёх человек, способных протащить законопроект», который бы давал право на заочное осуждение «беркутовцев», нашедших убежище в России.

Год назад причиной обострения адвокатов и родственников «хэроев» стало восстановление на службе в МВД Харьковским окружным админсудом «беркутовца» Виктора Шаповалова, обвинённого в избиении и расстреле майданных «активистов».

Из чего совершенно определённо вытекает, что юриспруденция и законотворчество постмайдана тяжело больны шизофренией, когда левое полушарие наплечной макитры не ведает, что творит правое полушарие, и наоборот.

Со стороны заметно, что часть «зеленхоза» (Генпрокуратура, ГБР и примкнувшие к ним гиднюки-общественники) неистово жаждут любой ценой поквитаться с «беркутовцами», осуждая людей по откровенно сфабрикованным «делам» и даже вынося им заочные приговоры. России при этом отведена роль «организатора агрессии». И в то же время другая часть власти (нардепы и судебные органы) отказываются делать приятное оппонентам и при этом выглядеть кончеными идиотами.

При этом, сотрудники майданных ведомств ГПУ и ГБР открытым текстом признают, что при расследовании обстоятельств расстрела на Грушевского у них нет даже подозреваемых, отчего им приходится плодить псевдоквазию, чтобы объяснить «интерес» России к вмешательству в майданные разборки.

Одна из главных версий следствия: первые смерти – не случайны. Это попытка запугать Майдан. Заставить его отступить.

«Это могли быть именно спровоцированные убийства для принятия каких-либо решений, принятых законодательных актов по признанию чрезвычайного положения или вообще чтобы эскалировать этот конфликт третьей стороной», – загадочно шамкает Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований главного следственного управления Генпрокуратуры Украины.

Откровенный тупняк следаки из ГПУ-ГБР развели вокруг способа убийства «сакральных жертв майдана». Установлено, что Нигоян был убит картечью из охотничьего ружья, «змагар» и фашист из УНА-УНСО Жизневский – из нарезного, Сеник застрелен спецбоеприпасом для обездвиживания транспортных средств.

При этом Сеник выступает палочкой-выручалочкой для следствия, «когда всё становится на свои места». Поскольку спецбоеприпас нельзя купить в охотничьем магазине, значит за убийством стоит МВД во главе с Захарченко. И за остальными убийствами майдаунов – тоже.

О том, что спецбоеприпас мог быть похищен, продан предприимчивым «контрабасом» или специально передан для убийства «сакральной жертвы» кем-то из организаторов «Евромайдана», спонсируемого украинскими олигархами с бесконечными возможностями плодить чуму, следаками по понятным причинам не рассматривается, чтобы уродливый факт не портил красивую гипотезу.

Занятно, что источником «информации» об убийствах майданных «активистов» для следствия служит лицо заинтересованное – «начальник медицинской службы Евромайдана» Олег Мусий, нардеп. Которому уже тогда, в январе 2014-го «всё стало ясно – власти пойдут до конца».

«Главный исполнитель – это Янукович, и он давал указания по телефону или лично», – считает Мусий.

Ясно как день, что на подобную геббельсятину, которая далеко не всему «зеленхозу» по душе, Госдеп не купится. «Хайли лайкли» – это хозяйская прерогатива. От холуев требуется более изобретательный подход к исполнению фальшивок.

Впрочем, что взять с майданного недоумка, который Януковича называет «исполнителем», то есть, лицом, совершившим убийство. «Злочинная Панда», оказывается, ниндзя, а не хомяк. Прокрасться неопознанным в логово врага, уконтрапупить майдауна из берданки, не оставить улик и слинять незамеченным – на такое не всякий «зелёный берет» сподобится.

Вывалив на бочку все накопившиеся «хайли лайкли», нечистое собрание разбрелось кто куда, чтобы через год отрапортовать о «новых уликах», обнаруженных более тщательным розыском на месте убийства «активистов»: шапке-ушанке с кокардой Российской армии, удостоверении сотрудника ФСБ и маузера-раскладки с дарственной серебряной табличкой за подписью Путина.

Хватит стесняться. Майданный идиотизм должен быть доведён до полного абсурда! Иначе зачем огород городить?