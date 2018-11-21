Расстрелы на Майдане – в ГПУ оправдываются плохими микроскопами

21.11.2018, Киев, Игорь Петров

Следователи и эксперты, задействованные в расследовании преступлений на Майдане, не имеют достаточной финансовой и материально-технической поддержки, чтобы нормально вести расследование.

Об этом на брифинге, посвященном годовщине Майдана, заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему системы экспертных учреждений, например, Митнюста, до нынешнего времени пользуются микроскопами 1969 года выпуска, и не принимается никаких мер, чтобы усовершенствовать, чтобы купить новую технику? Она закупается исключительно по ходатайству семей небесной сотни, неоднократных, которые они озвучивают к руководству государства, имея такую возможность при отчетности во время годовщин”, – возмутился следователь.

Он рассказал, что до сих пор не проведены экспертизы, назначенные еще в 2015-2016 годах, поскольку не хватает экспертов.

“И при этом законодатель принимает решение ограничить расследование годом. Экспертизы будут проводиться 2-3 года, а вы, следователи и прокуроры, пожалуйста успейте в годовой срок завершить досудебное расследование. Почему судебно-медицинские эксперты практически не получают государственного финансирования и материально-технического обеспечения для проведения экспертиз? На зарплату, бумагу, закупку техники и пр. не выделяется средств. При этом (у меня данных нет, но говорят), что на больницу в Феофании ежегодно выделяется качественное, дорогое оборудование», – сказал Горбатюк.