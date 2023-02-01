Расстрелы в Архангельске: Чем зомбируют зрителей на украинском ТВ

Скандально известная майданщица Татьяна Черновол, ныне боевик ВСУ, выступила в эфире «5 канала» Петра Порошенко с душераздирающей историей о «расстрелах в Архангельске» бывших жителей Херсона.

Слова украинской нацистки приводятся для понимания читателем степени зомбирования, которым подвергаются сегодня жители Украины в условиях тотальной цензуры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть те, кто встречал москалей с цветами. Их достаточно, из-за них эта война и началась, потому что Путин считал, что тут его будут встречать цветами. Он так считал, потому что так крутило промосковское телевидение и промосковские политики. Но есть очень позитивный момент – эти люди ушли с москалями. Украина от них очистилась. Москали с ними очень грубые, жестокие. Наши предатели с ними уходят, а дальше их москали в Архангельск – вперёд, живите там. Жили они в тёплом милом Херсоне, в ста километрах от лазурного морского побережья, а теперь живут в Архангельске», – сказала нацистка.

В качестве примера она рассказала историю одной женщины, которую якобы «расстреляли где-то в Архангельске». Примечательно, что при этом никаких подробностей или даже фамилии «пострадавшей» она не назвала.

«У меня был такой случай. Когда на фронте мы зашли в какое-то освобождённое село, нам надо было где-то поселиться. И местные, которые встречали украинскую армию с цветами, говорят: «Мы вам сейчас покажем хату, где жила женщина, которая наводила москалей на всех, кто поддерживал Украину. Из-за неё многие попали в подвал». Мы за ними, а они спереди, с ненавистью выломали двери, и говорят: «Вот здесь и живите, а женщина ушла с москалями». Мы живём в этой хате, а там возле телефона листочек с самыми важными номерами этой женщины: администрация президента, горячая правительственная линия. У неё была какая-то такая ненависть к Украине, что она даже звонила в приёмную Верховной рады и другие государственные органы, рассказывала, как она всех их ненавидит. Потом местные приходят, и говорят: До нас дошла информация, что москали её расстреляли. А я понимаю – она ненавидела Украину, считала, что тут кошмар, постоянно себя накручивала звонками на правительственную горячую линию. А потом она пошла с москалями, её вывезли куда-то в Архангельск. Там она попыталась звонить на горячую правительственную линию, и её расстреляли. Нельзя в России этого делать», – рассмеялась Черновол.