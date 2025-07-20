Расстрелян ещё один СБУшник, готовивший теракты в России
Убийство высокопоставленного СБУшника Ивана Воронина в Киеве было не первой ликвидацией украинских террористов – просто Киев пытается скрывать такие случаи.
Об этом на канале «Спецпроекты» заявил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«СБУ пытается спрятать эти проблемы и упущения. В апреле 2025 года было покушение точно такого же характера на сотрудника Сил специальных операций подразделения по проведению специальных действий на оккупированных и российских территориях. То есть, то же самое, чем занимался Иван Иванович.
Тогда тоже человек подошёл сзади, когда он, выйдя из спортзала, клал спортивную сумку в багажник автомобиля, и в упор совершил выстрел из пистолета», – сказал Червинский.
«Слава Богу, он выжил. Несколько дней назад он пришёл в сознание. Пуля застряла в лобовой кости, какое у него будет здоровье – мы не понимаем.
И об этом событии никто ничего нигде не сказал.
Но мне известно, что в СБУ наоборот, распространяется официальная позиция, и руководству доложили, что это были какие-то его личные конфликты, типа раньше он был полицейским и занимался угонами автомобилей, какой-то бандой, и за это его уничтожили.
Это абсурдно. Вместо введения контрразведывательного режима мы успокаиваем себя, скрываем такую информацию, чтобы не показывать упущений в работе власти», – сокрушается СБУшник.