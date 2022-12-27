«Расстрелять бы!» – полковник ВСУ удивлён «мягкостью» наказаний дезертиров в ЛНР

Оставление позиций – это один из самых страшных грехов у пехоты, в результате чего оголяются фланги слева и справа, чем пользуется противник и уничтожает неприятеля с незащищённых сторон.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный летчик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсуждали стремительно распространяющееся в тг-каналах жестокое видео, где командир одного из подразделений ЛНР жёстко наказывает оставивших свои позиции бойцов, которые объясняли свои действия тем, что они (все 11 человек) эвакуировали раненого. При этом в результате их отхода подразделение понесло потери в виде двух погибших добровольцев и нескольких раненых.

«На видео какой-то российский командир резиновой дубинкой лупит 10 ЛДНРовцев за то, что они покинули позиции, и это распространяется в очень популярных российских Z-каналах. Как это должно работать? В смысле, мы вас будем лупить, и это должно мотивировать?», – злорадствуя, спросил ведущий.

Однако комментарий Свитана очень разочаровал пропагандиста.

«Если чисто с военной точки зрения, то командир за оставление без приказа определённых позиций…дело в том, что каждая позиция, когда занимается войсками или подразделениями, она удерживает позиции рядом от фланговых ударов. И когда военнослужащие покидают позицию без команды, а ещё и без предупреждения, тогда враг через эту позицию начинает уничтожать слева и справа уже фланговые позиции, которые незащищены, которые ещё думают, что слева и справа у них братья по оружию. Потому оставление позиций – это один из самых страшных грехов у пехоты, которая, допустим, стоит в обороне. С военной точки зрения, командир зря их палкой. По идее – в боевой обстановке он бы должен их расстрелять, а не только палкой работать», – ответил полковник.

Более того, он признал целесообразным и распространение в сети подобных материалов.

«А вот уже именно такого рода воспитание, и тем более, когда это уже выходит в режим информационного посыла, оно воспитывает, или, по крайней мере, они пытаются воспитать у абсолютно неподготовленных частично мобилизованных, мобилизованных военнослужащих какое-то отношение к чувству локтя. То есть тогда, когда в профессиональных частях это чувство локтя годами натаскивается, ни один профессионал не уйдёт с позиции, по крайней мере, не предупредив командира или близлежащие подразделения. А здесь было просто оставление позиций, которое привело к потерям, там 200-е, 300-е. Потому здесь наказание как таковое ещё мягкое – палкой. Расстрел», – объяснил Свитан.

Донецкий историк и обозреватель Денис Селезнев обратил внимание на то, что многие считают видео постановочным, однако, по его словам, кадры подлинные. Более того, из комментария можно сделать косвенный вывод, что основной адресат распространяющегося в сети материала – именно российские мобилизованные, а не бойцы корпусов ЛДНР.

«Я смотрю, некоторые не верят, что видос настоящий. Увы, просто вы не в курсе некоторой специфики армии ДНР и ЛНР. Да собственно, как и ВСУ. Не знаю, что там ВС РФ, но в ДНР такое никогда не было чем-то прям из ряда вон», – написал Селезнёв в своём тг-канале.