Новости Украины

Обрастает комментариями принятое в ДНР судебное решение, согласно которому к высшей мере наказания были осуждены трое иностранных наемников, захваченных в плен в Мариуполе – два гражданина Британии и гражданин Марокко.

Напоминаем, по законам ДНР у осужденных наемников, согласно законам республики, есть месяц на обжалование приговора, иначе они будут расстреляны.

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«Конечно же британцев нужно расстрелять и как можно быстрее, терять нам нечего, договариваться не с кем, а статус безжалостных отморозков плюющих на наш “золотой миллиард” даст больше, чем плюшевая договороспособность. Плавали, проходили. С кем там договариваться, о чем? Не убивайте нашу страну, дайте нам спокойно жить и развиваться? В таком ключе должен идти разговор? Для этого нам нужно встать на колени, а я вижу, примечаю, даже элита на такое уже не согласна. Четыре месяца мы в хвост и в гриву, как Тузик грелку, рвем и множим на ноль западных аватаров/выкормышей и останавливаться не собираемся. Россия – это смерть и неизбежное наказание, единственный имиджевый статус способный сохранить нашу страну. Он у нас был, деды завоевали, но мы его подрастеряли за 30 последних лет, пришло время вернуть и рассчитаться за каждую нашу слезинку», – возмущается в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Стешин.

А политолог Владимир Корнилов приводит в своем блоге скриншот заголовка британского издания.

«Лиз Трасс обсудит смертный приговор британцам с Украиной. Что ж, логично. Лондон ведь считает Донбасс Украиной. Будет интересно посмотреть, как Апелляционный суд Киева отменит приговор Верховного суда ДНР. А если приговор будет приведен в исполнение, Лондон наложит жесткие санкции на Украину?», – пишет Корнилов.

По мнению экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова судьба осужденных наемников станет индикатором готовности РФ идти до конца в противостоянии с Западом.

«Мы наблюдаем очередную «лакмусовую бумажку». Если в Кремле все-еще лелеют надежду на то, что удастся «провернуть фарш обратно» и вернуться к «конструктивному партнерству с дорогими западными партнерами»- то Пушилин непременно помилует всех троих (а потом – 99 к 1) их «втихую» обменяют или просто отдадут «в рамках демонстрации доброй воли и гуманизма». Я бы расстрелял без всякого обжалования. В 24 часа», – написал он в Телеграм.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен распространил заявление со словами обеспокоенности смертным приговором для иностранных наемников в ДНР.

Решение Верховного суда ДНР, как и сам судебный процесс, Блинкен назвал «фиктивным», а самих наемников «законными комбатантами, служившими в вооруженных силах Украины».

«Мы призываем Россию и ее сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал госсекретарь в своем Twitter.

«Всем понятно, что впереди месяц торгов, и правительству UK не удастся сделать вид, что все ok. Шума будет много, а в итоге, полагаю, расстрелов не будет. Но тут есть нюанс. Если парнишка из Марокко просто дол*оеб, позор семьи, и решить его судьбу можно, исходя из некоторого гуманизма (заменить на пожизненное, заодно и перед арабским миром расшаркнувшись, а там как пойдет), то с англичанами иначе. Оба, конечно, убийцы по призванию, с длинным шлейфом, – но при этом не факт, что на них висят реальные зверства. Зато оба классические наемники, а это само по себе (вспомним процессы в Луанде, Виктории и Малабо) подрасстрельно. Так что, за них сам Бог велел запросить максимальную цену (прекращение поставок оружия, отзыв всех наемников или, как минимум, размен их на всех пленных воинов Коалиции), а потом, в крайнем случае, снизить, но на совсем чуть-чуть. Ибо, как ни крути, подданные Её Величества. Нюанс, однако, в том, что оба “гуся”, – и Аслин, и Пиннер, и еще некий Хилл, до которого очередь пока что не дошла, по английским меркам “белая грязь”, ценная только тем, что отказ в их спасении может осложнить жизнь властям, которые попадут под вал критики. Но, тем не менее, никакая критика не стоит отмены проекта, в который вложено очень много на длинную перспективу, так что, вполне вероятно, власти UK не пойдут на серьезную сделку, – тем паче, что при нынешнем состоянии западных СМИ тему могут и замылить, а на несерьезную сделку нельзя идти антифашистам, – и что тогда? А тогда, на мой взгляд, необходимо, во-первых, исполнить любого из них на выбор (пусть монетку кинут, что ли) и срочно провести процесс над Хиллом, дабы смертников опять стало два. Уж поверьте, эхо расстрела будет услышано. И после этого, во-вторых, имея в активе железное доказательство, что все очень конкретно, продолжать торг. Но главное, – в-третьих, – сосредоточить максимум средств и сил на определение локации и поимку все еще резвящегося на помойке Бена Гранта, чьи папа (влиятельный парламентарий-консерватор) и мама (личный советник м-ра Джонсона), спасая чадо, неизбежно погонят волну. Это хорошая, правильная цель, и я убежден, что на помойке, если хорошо заплатить, найдутся желающие подзаработать…”, – отмечает политконсультант и писатель Лев Вершинин.