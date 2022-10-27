«Расстрелять всех. Агенты Кремля»: украинский энергетик о МАГАТЭ

Новости Украины

Представители Международного агентства по атомной энергии вместо того, чтобы немедленно забрать лицензию у «Росатома», только ездят и привлекают мировое внимание к Запорожской АЭС.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский эксперт нефтегазового рынка Андрей Закревский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я по рабоче-крестьянски прокомментирую по поводу МАГАТЭ. Этих конченных агентов Кремля, которые сейчас своими визитами, по сути дела, решают только две вещи – посмотреть, где наши войска находятся и оттянуть наше внимание, и привлечь внимание к атомному шантажу Путина. Я бы их на хер посылал вообще! Они должны были давным-давно отозвать лицензию у Росатома. Вот тогда вы бы нам помогли очень серьезно. Отзовите лицензию Росатома. Ах вы не можете избавиться от 40% поставки и так далее, твэлов, переработки, вы не знаете куда мусор девать – да пошли вы в жопу! Вон, Европа на 80%, Германия уже избавилась от российского газа на данный момент. Избавится спокойно рынок от всех этих вещей. Вас, засранцев, надо расстрелять на хер со своими оттяжками этого процесса. Одна из причин того, что происходит эта война – это то, что вы боитесь за вашего сорокапроцентного спонсора, который вам помогает. Пока вас, козлов, не уберут из МАГАТЭ, ничего хорошего не будет. И наши подпевалы, которые говорят: «Как замечательно, МАГАТЭ следят за безопасностью АЭС», это инженеры следят! А вот эти п#дар@сы, которые ездят и докладывают Путину о том, что мы боимся вас, так вот их на хер надо посылать!», – сказал эксперт.

«Я знаю, что из-за вас, козлов, происходит. Вы уже съездили один раз, мы уже увидели расстрелянные все эти вещи. Вот это привлечение внимания к Запорожской АЭС – вот это единственное, что вы делаете, козлы. Вот этот шантаж не получился, давайте теперь мы эту атомную тему все-таки будем раскручивать. Да? П#д@расы», – истерично резюмировал Закревский.