«Расстреляют не всех» – в дело приговорённых в ДНР иностранных наёмников может вмешаться большая политика
Если апелляционные судебные процессы над ранее осужденными к высшей мере наказания иностранными наёмниками, воевавшими на стороне украинских нацистов, будут проиграны, приговор незамедлительно будет приведен в исполнение.
Об этом в эфире канала «Соловьёв Live» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С 2014 г. высшая мера (наказания – ред.) в ДНР – смертная казнь, но до определенного периода был мораторий на нее. И вот, буквально на днях, парламент принял решение о снятии моратория на исполнение.
Я подписал данный закон – и дальше, если брать настоящий период времени, все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем сейчас заседания суда, и если суд признает соответствующей мерой наказания приговор, тогда уже будут переданы дела непосредственно в исполнительную службу для реализации приговора», – заявил Пушилин.
«[Приговор] предусмотрен через расстрел. Непублично. Многие задают этот вопрос. Но есть определенные моральные составляющие», – добавил глава республики.
Российский политолог Сергей Марков убежден, что судьба задержанных наемников из Великобритании уже предрешена, однако не так всё просто с гражданином Марокко.
«Мораторий на смертную казнь снят в ДНР. Сейчас к смертной казни приговорены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Наиболее вероятно, гражданина Марокко оправдают, чтобы сделать приятно арабам, которые все не присоединяются к санкциям против России.
А граждан Британии расстреляют. Потому что гражданство Британии – отягчающее обстоятельство. Британия – одна из главных виновников десятков тысяч погибших на Украине», – написал Марков в своем телеграм-канале.
На Украине крайне остро отреагировали на данную перспективу.
«Путин поднимает ставки, но он даже не представляет, какая реакция будет у мировой общественности при исполнении такого «приговора», – позволяет себе оценивать действия президента РФ советник главы МВД Украины и полное ничтожество Антон Геращенко.
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