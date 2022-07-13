«Расстреляют не всех» – в дело приговорённых в ДНР иностранных наёмников может вмешаться большая политика

13.07.2022  19:31 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если апелляционные судебные процессы над ранее осужденными к высшей мере наказания иностранными наёмниками, воевавшими на стороне украинских нацистов, будут проиграны, приговор незамедлительно будет приведен в исполнение.

Об этом в эфире канала «Соловьёв Live» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если апелляционные судебные процессы над ранее осужденными к высшей мере наказания иностранными наёмниками, воевавшими...

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«С 2014 г. высшая мера (наказания – ред.) в ДНР – смертная казнь, но до определенного периода был мораторий на нее. И вот, буквально на днях, парламент принял решение о снятии моратория на исполнение.

Я подписал данный закон – и дальше, если брать настоящий период времени, все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем сейчас заседания суда, и если суд признает соответствующей мерой наказания приговор, тогда уже будут переданы дела непосредственно в исполнительную службу для реализации приговора», – заявил Пушилин.

«[Приговор] предусмотрен через расстрел. Непублично. Многие задают этот вопрос. Но есть определенные моральные составляющие», – добавил глава республики.

Российский политолог Сергей Марков убежден, что судьба задержанных наемников из Великобритании уже предрешена, однако не так всё просто с гражданином Марокко.

«Мораторий на смертную казнь снят в ДНР. Сейчас к смертной казни приговорены два гражданина Британии и гражданин Марокко. Наиболее вероятно, гражданина Марокко оправдают, чтобы сделать приятно арабам, которые все не присоединяются к санкциям против России.

А граждан Британии расстреляют. Потому что гражданство Британии – отягчающее обстоятельство. Британия – одна из главных виновников десятков тысяч погибших на Украине», – написал Марков в своем телеграм-канале.

На Украине крайне остро отреагировали на данную перспективу.

«Путин поднимает ставки, но он даже не представляет, какая реакция будет у мировой общественности при исполнении такого «приговора», – позволяет себе оценивать действия президента РФ советник главы МВД Украины и полное ничтожество Антон Геращенко.

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