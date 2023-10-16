Расстрига и экс-дьякон Кураев по ошибке набросился на «попов» своего будущего работодателя

Елена Острякова .  
16.10.2023 23:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 245
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Церковь, экстремизм


Изверженный из сана протодиакон Андрей Кураев перепутал священников Украинской православной церкви с раскольниками из ПЦУ.

Он в обычном для себя беспардонном стиле раскритиковал календарь с фото своего духовного союзника «митрополита» и раскольника Михаила Луцкого.

Изверженный из сана протодиакон Андрей Кураев перепутал священников Украинской православной церкви с раскольниками из...

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«Господи, Ты еще не отчаялся перевоспитать этих самовлюбленных павлинов? Вокруг них война. На них якобы гонения. А они выпускают календари со своими ряхами. Ну что еще их может вразумить?», – написал Кураев в американской соцсети.

Поп-расстрига не обратил внимания, что календарь напечатан по Юлианскому стилю, чего никогда бы не допустила каноническая Православная церковь.

Украинский церковный публицист Александр Вознесенский считает, что с Кураевым кто-то сыграл злую шутку.

«Кураев, который всегда рад в угоду Западу и Фанару плюнуть в УПЦ или РПЦ, побежал писать про ряхи, про надуманные гонения и самовлюблённых павлинов. Теперь Кураеву надо либо публично сказать, что ПЦУ – это придурки, которые играют в христианство, а Варфоломей – вождь этих придурков, который ничем не лучше, либо надо сказать, что он настолько тупой, что даже не понимает по фотографиям, к какой юрисдикции относятся те или иные деятели на Украине, и все его писульки много лет подряд носили поверхностный и заказной характер», – написал Вознесенский в своем тг-канале.

Патриарх Всея Руси Кирилл подписал указ об извержении из сана протодиакона Андрея Кураева в апреле, хотя Епархиальный суд Москвы принял такое решение двумя годами ранее.

После извержения Кураев не исключил, что пойдет теперь в услужение к константинопольскому патриарху Варфоломею, незаконно канонизировавшему «православную церковь Украины».

В конце 2020 года Кураева низвергли из сана из-за критики умершего от коронавируса настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина и хуле на Церковь. В 2021 году решение утвердили, но в резолюции патриарха говорилось, что протодиакону дают «время для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

В 2014 году Кураев, часто публиковавшийся в либеральных СМИ, выступал против воссоединения Крыма с Россией. Он инициировал несколько скандалов, связанных с РПЦ. Осенью 2017 года на него была наложена епитимья.
Последние годы он позволял себе даже матерную брань в отношении РПЦ.

Позже сегодня стало известно об отъезде Кураева из России.

«Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни.

Там еще есть даже одноклассники по школе. На имя одного из них уже куплен скутер для меня (будете смеяться: китайский скутер, но чешской сборки!). Так что по крайней мере проблемы «машины с российскими номерами» не будет.

Что я умею? Писать, говорить, читать лекции…

В Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная.

Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь», – написал нацпредатель без рясы.

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