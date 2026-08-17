«Рассвет» будет круче Starlink – для работы не понадобятся терминалы

Инженеры российской спутниковой системы «Рассвет» изначально заложили в свою разработку опции, превосходящие Starlink. Например, возможность связи прямо через мобильный телефон, не применяя терминалы.

Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы разворачиваем систему «Рассвет» спутниковую. Она аналогична системе Илона Маска, но, на мой взгляд, по ряду параметров превосходит. У Маска, надо признать, спутники компактные, и самое сложное — их гигантское количество. Он до ста тысяч собирается разместить в космосе таких аппаратов. Мы пока запустили только вторую партию.

Где-то к концу этого года, в начале следующего года мы сможем эту систему уже начать использовать. Но в чём главное отличие?

У Маска они идут на маленькой высоте, километров 400, может, даже поменьше. У нас – где-то на высоте 600 км. Маск собирается сейчас ещё где-то на 50 км опустить орбиту. Для чего? Чтобы можно было со следующего года просто с телефона без терминала связываться. С беспилотником – либо с военным каким-то из украинского подразделения, либо гражданские люди могут между собой переговариваться, используя широкополосный интернет.

Мы эту систему сразу делаем на «Рассвете». Терминалы не предусматриваются. Мы уже отработали систему лазерной связи между спутниками. Это обеспечит скорость и качество связи очень высокое. Уже прошли пробные трансляции, они показали работоспособность и эффективность данной системы», – заявил Кнутов.