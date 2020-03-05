«Рассыпется и развалится!» – Секретарь СНБО Украины назвал РФ «искусственным образованием»

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Москва якобы ведёт войну с Украиной лишь для того, чтобы удержать целостность Российской Федерации.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К большому сожалению, война с Российской Федерацией продолжается уже более шести лет в нашей стране. Этот вопрос не может сходить с нашей повестки дня, и мы занимаемся этим вопросом ежедневно. Есть четкая задача закончить эту войну. Но речь не идет о том, что мы можем потерять наш авторитет и суверенитет, идти на уступки врагу…

Россия понимает, что у них может не хватить денежного кислорода, чтобы удержать то искусственное образование, которое называется Российская Федерация. Поэтому им нужно создавать себе внешнего врага, чтобы не рассыпаться», – уверен Данилов.

«То, что случилось с Советским Союзом, когда он за считанные месяцы начал разваливаться, случится и с Российской Федерацией. Вопрос возвращения Крыма сейчас крайне сложен, мы не можем сказать, что мы можем это решить военным путем», – добавил секретарь СНБО, не уточнив, почему УССР, в отличие от СССР, не может развалиться «за считанные месяцы».