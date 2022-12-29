«Растаскивают животные»: солдаты ВСУ перестали убирать с передовой трупы «побратимов»
Украинские военные оставляют на передовой тела сослуживцев, которые становятся добычей диких животных и собак.
Эпизоотическая обстановка вынудила санитарную службу Украины обратиться к военным с просьбой проводить захоронения, рассказал в эфире канала НТС военный эксперт, представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Активная фаза действий предполагает большие потери со стороны украинских войск, потому что они пытаются постоянно штурмовать, прорвать нашу линию обороны, и это оборачивается потерями. Если мы возьмём протяжённость всей линии боевого соприкосновения, то цифры довольно внушительные. И самые горячие точки – это артемовское и солидарское направления.
Там в буквальном смысле тела валяются в лесополосах и на полях. Их никто не забирает, это постоянно отмечают наши военнослужащие, и разведчики фиксируют брошенные тела. Когда мы занимаем позицию, там смрад от разлагающихся тел, которые нашим военнослужащим приходится хранить в братских могилах. Когда минусовая температура – ещё ладно, но когда температура плюсовая, начинаются гнилостные процессы. И от этого яда человек может получить серьёзное отравление, – пояснил Марочко.
– Более того, в окрестностях населённых пунктов сейчас работает огромное количество передвижных госпиталей, которые тоже из-за того, что работают 24/7 перестали заботиться об утилизации биоматериала – удаленных органов и ампутированных конечностей. Это тоже влияет пагубно на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в населённом пункте и окрестностях».
Помимо трупного яда, тела привлекают диких животных, которые являются разносчиками опасных эпизоотических инфекций.
«Дикие животные сейчас растаскивают тела военнослужащих, и мы уже сталкивались с такой проблемой, что после этого они перестают бояться людей, включая бездомных собак, и просто нападают на людей, потому как уже попробовали человечину, и рассматривают человека, как добычу.
Это все очень негативно сказывается. Никто не проводит эпидемиологические мероприятия. И ситуация в этом отношении плохая. Эпидемиологи начали просить украинское командование, чтобы хоть как-то повлияли на сложившуюся обстановку, чтобы они хотя бы забирали, хоронили своих военнослужащих», – подчеркнул Марочко.
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