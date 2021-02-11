Растаявшая уличная активность обнажила чудовищную наивность стратегов Беломайдана

11.02.2021, Минск, Артём Агафонов

Накануне Всебелорусского народного собрания и ровно через полгода после начала протестов белорусская оппозиция, наконец, опубликовала план действий. Причем, она умудрилась практически одновременно опубликовать два разных документа.

Тихановская выложила «Стратегию победы белорусов», а «Народное антикризисное управление», возглавляемое бывшим министром культуры и директором Купаловского театра Павлом Латушко, – «План белорусского освобождения». Несмотря на то, что Латушко поспешил заявить, что его «план» составлен в рамках «стратегии» Тихановской, даже поверхностный анализ подтверждает, что это два разных документа, разрабатывавшихся параллельно и, в общем-то, конкурирующие друг с другом.

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Разумеется, это не осталось незамеченным и породило новую волну разговоров о расколе внутри оппозиции, которая не смогла согласованно разработать программные документы. Еще больше подчеркивает этот раскол недавно вышедшее интервью Латушко под названием: «Павел Латушко – следующий президент Беларуси».

Конечно, Латушко сейчас является самым популярным из находящихся на свободе оппозиционных лидеров, и его стремление пододвинуть теряющую популярность Тихановскую понять можно. Если верить недавно вышедшим данным опроса, проведенного английским Chatham House, президентские амбиции Латушко поддерживает 12,1 процентов белорусов, а в способность «президента Светы» управлять страной верят лишь жалкие 4 процента.

Лидирует же в опросе сидящий в СИЗО КГБ Виктор Бабарико с 28,8 процентами поддержки, который опережает даже Лукашенко с его 27,4%. Верить этим цифрам или нет – вопрос спорный, однако они выглядят более правдоподобно, чем данные официального опроса, утверждающие, что рейтинг белорусского президента аж 66,5%.

Что касается самих программных документов Тихановской и Латушко, то качество обоих можно назвать одним словом: «халтура». Тихановская в очередной раз подтвердила справедливость прозвища «мадам наивность», данное ей «Московским комсомольцем» и выдала красивый, но абсолютно нереалистичный календарный план, по которому уже в мае оппозиция, при поддержке ЕС, США и России должна начать переговоры с режимом об условиях его капитуляции.

Этому должны предшествовать усиление кампании по ресурсам в феврале, новая волна уличной активности в марте и прекращение поддержки Лукашенко его сторонниками в апреле. Внятных объяснений того, как этого достичь, у нее нет, как нет и предпосылок для мощной волны уличных протестов уже через месяц, не говоря уже обо всем остальном. Ее сторонникам даже не удалось организовать сколько-нибудь заметных акций в день начала Всебелорусского собрания, хотя раньше они с серьезными лицами грозились сорвать этот лукашенковский форум.

Что касается плана Латушко, то он не менее наивен, но содержит вещи, недостижимые даже для «мадам наивность». Во-первых, «возвращение демократических сил в страну». Напомним, опубликовано это уже после провального возвращения Навального, а в том, что белорусский режим гораздо менее благодушен в отношении своих противников, чем российский, сомневаться не приходится. Очевидно и то, что, вернувшись, беглые оппозиционеры будут немедленно арестованы по уже открытым уголовным делам.

Вторая странная идея Латушко – «цифровой референдум». Вопросы, которые будут на него вынесены, не названы, но само предложение референдума в интернете, который не защищен от накруток и по определению не может быть репрезентативным – это, мягко говоря, непоследовательно для лидера протестов, начавшихся с недовольства фальсификацией итогов выборов.

И, наконец, третья – «активные действия силовиков на стороне народа». Понятно, что под «народом» он подразумевает своих сторонников, а эта фраза означает – ни что иное, как готовность к гражданской войне.

Но, если перспективу организованного силовиками переворота в Белоруссии представить еще можно, то ситуация, при которой белорусские силовики стали бы стрелять в своих коллег за Тихановскую и Латушко – это даже не смешно.

В общем, с такими «стратегами» победы оппозиции в Белоруссии в обозримом будущем ждать не приходится.