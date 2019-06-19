Растения Юго-Востока против зомби

19.06.2019

Татьяна Геращенко, журналист, Одесса

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Есть такая примитивная компьютерная игра. Это когда с вожделенными хрипами «Мне нужны твои мозги!» зомби сражаются с капустой, кукурузой и кабачками, у которых мозгов тоже нет. Очень выборы напоминает.

Помнится, во время президентской избирательной кампании парламентарии пытались протащить закон об обязательном психиатрическом освидетельствовании кандидатов на пост гаранта. Инициатива стыдливо рассосалась «сама собою». А как же — тогда ведь, в перспективе, и самим подобную процедуру пройти понадобится. И на Украине вообще никого из гадов не останется — ни президента, ни депутатов, рухнет вся вертикаль власти.

Но если уж совсем по уму, то психиатрическая экспертиза должна быть обязательной и для избирателей. Иначе в этой стране ничего не изменится. Никогда. Я вот вам пример сейчас приведу. Причем из добрых.

Есть люди, которых мы, пусть и не близко, знаем годами — соседи, родители одноклассников наших детей. Мы с ними здороваемся, говорим «Как подрос ваш внук!», выслушиваем сетования на магнитные бури и дежурно болтаем о погоде.

Но только упаси Бог заговорить с ними о политике! Реакция будет точно по Булгакову — на уровне слухов о марсианах в Обуховском переулке.

Как раз недавно я случайно наблюдала дворовой «саммит на высшем уровне» — несколько соседок, всегда приветливая продавщица соседнего магазина, дама с собачкой, просто люди со знакомыми лицами.

Разговор их звучал так: — …если не мы, то кто же?! Надо «За життя» голосовать — Рабинович такой порядочный и такой видный мужчина.

— Да-да, — послышалось одобрение.

Не выдерживаю и интересуюсь:

— А Кива в списке «За житя» вас вообще не смущает?

— А кто это?

— Да какая разница, кто — главное, чтобы Фарион всякая в Раду не пролезла! — откликается некий голос.

— А кто это?..

— Я знаю еще певца лысенького, тоже нормального.

— А кто это?..

— …опять соберутся в Раде и будут носиться со своим Шевченко, хотя он нормальный мужик был

— триппером болел.

— А больше не с кем носиться.

— Почему, мы в школе еще много чего учили (долгая пауза)

— Лесю Украинку!

И это же еще не худший вариант, если вообще минутке политинформации время отводят. Брусчатку с Грушевского не выковыривают, съедобные предметы от несъедобных отличают, имеют познания о Шевченко, на Пасху бредут в церковь (хотя про Томос спрашивать бесполезно — я проверяла), знают, что на похороны надо нести четное количество цветов, а на свадьбу нечетное, активно ставят подписи в избирательных бюллетенях… Вот только кто в данной ситуации растения, а кто зомби нисколечко непонятно — политики или электорат.

Иначе сказать, отсутствие мозгов — это взаимно. Это единственное, что все-таки объединило страну.

Всегда говорила, что наш камерный интернет-мирок, который каждый создает себе сам, где что ни френд, то публицист, аналитик или эрудированный «диван» — это отдельная вселенная, а вот у классического электората, активного («Кто, если не мы?!»), это и вовсе другая галактика.

В своем мирке мы сто раз уже посмеялись над неожиданно «главным аграрием страны», поющим ректором Поплавским, которому, хоть и незаслуженно, но кордебалет давно уже ближе бахчи и навоза. В этом мирке мы ни на минуту не забывали о многочисленных высказываниях Кивы касательно уничтожения Донбасса. Припоминаем не пониженную, а в корне отсутствующую социальную ответственность метущегося от притона, простите, партии к партии Спивака. Давно уже не обсуждаем раскол в рядах криптооппозиции, потому что нельзя расколоть то, чего нет. С острым отделением имени Порошенко и так все понятно…

А кто-то повесил себе на аватарки красные шарики. Но кто-то сразу же и копья поломал о тему «Вы с ума, что ли, там сошли — Шарий же проукраинский, зазвездившийся» и т. п., хоть и с многомиллионной аудиторий. Ага. Только украинскому классическому электорату, который по-настоящему потащиться на выборы, красные шарики тоже ровным счетом ни о чем не говорят. Разве что демонстрации из советского детства напоминают.

Здесь только и остается сокрушаться, что у победившей здравый смысл части Украины, то есть оголтелых националистов, хоть с монолитом и сплочением рядов все в порядке — главное, как и прежде «бить москалей». Единым фронтом идут: Нацкорпус, ОУН, Конгресс украинских националистов, «Правый сектор», «Свобода», «Государственническая Инициатива Яроша». Тут вам и Тягнибок, и Белецкий, и Кошулинский…

Шестым номером в списке — народный артист Украины Богдан Бенюк, который в ряде киносправочников до сих пор упоминается как советский актер. В кино этот принципиальный националист в разное время играл евреев и коммунистов, а в театре — кота Бегемота, придуманного запрещенным на Украине Булгаковым. Другими словами, послужной список Богдана Михайловича ужасен. Как сказал бы уже не раз упомянутый писатель-гений, «дурная наследственность; биография — паршивей не бывает». Вспомните период до «евромайдана» — как ни очередной российский сериал про войну выходит, так Бенюк там обязательно советского офицера играет!

Просто в тамошнем лагере эта самая проституция давно узаконена. Со стороны нациков, еще со времен РУХа, кто только в нардепах не побывал — «мытци», писавшие при СССР о Ленине как «здоровье нации», служившие в советской армии тягнибоки…

Одним словом — «ганьба». Да потому что на их там львовщинах и франковщинах с растениями, как и с зомби, тоже все в порядке.

Впрочем, мне до этих уродов нет дела — другой вопрос, что делать с растениями юго-востока в ситуации, когда проводить политический ликбез попросту неоткуда — Украина изолирована от мира (напомню, я сейчас не об избалованных интернет-снобах говорю)? Когда политику с экранов диктуют откровенные шизофреники и извращенцы, когда даже если и раздается какая-то здравая мысль, и ты «Оп-па, а ну-ка, кто это?», но за «здравой мыслью все равно следует фраза «Россия — страна-агрессор».

Когда способные думать и анализировать, может, и занимались бы этим, но вынуждены тупо выживать, зарабатывая не на будущее, а на «хотя бы пожрать вечером после работы» (в лучшем случае)?

То чувство ужаса и безысходности, когда скулы сводит и страшно наблюдать это все изнутри.

Но если посмотреть со стороны и абстрагироваться, то вспоминается премилый сюжет из детства из программы «В мире животных» — там шимпанзе конструктор собирала. И так, знаете, начала вроде правильно, а потом принялась запихивать кубики в естественные отверстия.

Вот эту картину мне и напоминают украинские выборы. Причем, начиная с 1991 года.

Ну что сказать — уж навыбирали, так навыбирали. Право имеют. А мозгов нет.