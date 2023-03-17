Растущая в Европе неприязнь к США пока не даёт результатов – Пушков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку страны-члены ЕС и НАТО никак не могут добиться суверенитета и пойти против воли Вашингтона, Москве необходимо воспользоваться наработками Советского Союза и продолжать выстраивать отношения с государствами, не входящими в «западную коалицию».

Об этом в ходе совещания в Совете Федерации заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В латентном виде там (на Западе – прим.) есть достаточно глубокая оппозиционность тому курсу, который сейчас проводится западным альянсом. В открытой форме это выражает только Венгрия, но то, что говорит Орбан, на самом деле разделяется очень многими людьми и в Европе. Другое дело, что эта оппозиционность не имеет политического продолжения. Сейчас пришло новое правительство в Италии, я знаю некоторых членов этого правительства, и что их взгляды не в полной мере соответствуют тому, что пропагандируется в западном альянсе. Но они не могут позволить себе выступить с этих позиций. Сейчас как бы есть некое табу на поддержку России в западном мире», – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в этой ситуации РФ должна делать ставку на государства, не входящие в страны западного блока, тем более, что со времён СССР они дружественны Москве.

«Поэтому сейчас наша главная задача – это усиление своего информационного присутствия и влияния в не западном мире. Оно приобретает всё большее значение с точки зрения миропорядка, который сейчас формируется. И там у нас есть объективно достаточно хорошие возможности для усиления наших позиций. Назову несколько параметров. Это тот факт, что мы всегда были противниками колониализма, помогали этим странам в освобождении. Это прекрасно помнят в Египте, которому мы сохранили Суэцкий канал, когда в 1956 его хотели захватить Англия и Франция с участием Израиля. Мы помогали Индии, помогали очень многим государствам. И эта историческая память осталась, она продолжает иметь значение. Мы продолжаем выступать за суверенитет этих государств, за их более высокую роль в условиях многополярного мира, за их большее присутствие в международных организациях», – добавил Пушков.

Сенатор отметил, что Москве стоит продолжать успешную международную политику, которую она вела до сих пор.

«И это сказывается. В Бразилии произошла смена власти. Но политика в разделе по отношению к России совершенно не меняется – это и работа в БРИКС, и поддержка хороших двусторонних отношений, и отказ от поддержки политики санкций. Мы видим полную преемственность политики – вне зависимости от смены власти. Рискну предположить, что мы – то же самое можем ожидать от ЮАР, от Индии. Так что – это очень мощный фактор, что в отличие от колониальных держав мы всегда были сторонниками независимости и суверенитета этих стран», – подытожил он.