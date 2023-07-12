«Раз уж начал – побеждай»: Под Симферополем увековечили крымчанина, который вернулся из Киева и погиб в СВО

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В Симферополе на улице Субхи на фасаде здания открыли патриотический мурал с героем спецоперации Валерием Черняковым – бойцом войсковой части № 6922 ЮВО Нацгвардии РФ. Часть находится напротив, и росгвардейцы каждый день будут видеть потрет своего сослуживца с девизом «Раз уж начал – побеждай», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Валерий Черняков – уроженец села селе Восточного Советского района, выпускник Киевского университета физвоспитания и спорта. В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ он вернулся домой и пошел на контрактную службу. В 2018-м стал обладателем крапового берета, высшей степени отличия в подразделениях спецназначения внутренних войск РФ.

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17 июня прошлого года в зоне СВО Валерий погиб от разрыва снаряда. Указом президента РФ Черняков был награжден посмертно Орденом мужества за самоотверженность, мужество и отвагу.

В память мастера спорта по вольной борьбе Валерия Чернякова его именем назван республиканский открытый турнир по этому виду спорта. Теперь его портрет во весь рост красуется на фасаде гостиницы «Колос».

Валерию Чернякову был 31 год.