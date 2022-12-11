«Раз в мире нет места Украине, гори все в ядерном аду» – киевский политолог

Киевский режим целенаправленно наносил удары по российским стратегическим аэродромам, зная, что они не защищены по правилам СНВ-3, наплевав на то, что может спровоцировать полномасштабный мировой ядерный конфликт.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое договор о стратегических наступательных вооружениях? Это когда обе супердержавы наблюдают друг за другом и знают, что нельзя спрятать самолёты. Есть 4 аэродрома, откуда взлетают стратегические бомбардировщики. То есть, если хотя бы один взлетает бомбардировщик, это всё видится, они мониторятся, это ключевые аэродромы. О чём говорит этот договор? О том, что самолёты могут находиться только там под мониторингом. Для нас информация, если взлетает стратегический бомбардировшик с Энгельса и летит в сторону Украины, то о том, что он взлетит, за некоторое время до этого США уже знают, что он взлетит и куда он полетит. Эти аэродромы не особо защищены, они открыты, так по договору. Если наносятся удары по этому аэродрому и по стратегическому бомбардировщику, это нарушает глобальный баланс и договорённости двух держав. «А меня это еб@т? Если в мире нет Украины, то такой мир меня не интересует. Это ответка на то, что говорил в своё время Путин до войны – если в новом переделе мира не видят России, то такой мир нам не нужен. Вот тебе ответка и прилетела бумерангом. Меня гребут ваши договорённости по СНВ? Не гребут. Это ты на меня напал? Напал. Я имею право лупить по аэропортам, аэродромам с которых ты стреляешь? Это что у тебя других аэродромов нет, только с Энгельса ты можешь взлетать?» – возмутился Чаплыга.

Ведущий уточнил, наплевать ли ВСУ на разные геополитические договорённости.

«Да, удар по стратегическому Энгельсу – это удар по стратегическим договорённостям США и РФ», – добавил политолог.