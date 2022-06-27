Разбавленные теробороной ВСУ теряют боеспособность

27.06.2022  10:45 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В украинской армии есть ядро профессионалов, за счет которых пока держится оборона ВСУ, но это ядро уменьшается в боях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В украинской армии есть ядро профессионалов, за счет которых пока держится оборона ВСУ, но...

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«Сказать, что украинские войска сломлены или разбегаются, нельзя. Но, во-первых, подразделения сильно отдаляются друг от друга, сплоченность в целом падает. Во-вторых, кадровая армия, сильно разбавленная теробороной и свежими отловленными по городам призывниками, теряет умение, и это все видят и понимают.

Но пока снижение морально-психологического состояния не так критично, чтобы в целом повлиять на ход спецоперации», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, в атаке украинские подразделения ничего не могут показать, но в обороне сражаются достаточно стойко.

«Это во многом обеспечивает ядро из 15–20% профессиональных военных. За счет них украинские формирования пока держатся, если есть артиллерийская поддержка и оборона в целом организована. Однако сейчас мы видим, как ядро кадровиков выбивается в боях», – резюмировал Шурыгин.

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