«Разбирать тревожный чемоданчик рано»: в Киеве готовятся к большому наступлению России

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская Федерация может снова начать широкомасштабное наступление на Украину, которой не стоит расслабляться.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация может снова начать широкомасштабное наступление на Украину, которой не стоит расслабляться. Об...

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По мнению Золотарева, пока ничего не говорить о том, что боевые действия будут затухать.

«Увы, пока прогнозируют, что будет обостряться. Да, есть те, кто говорит, что все это может внезапно прекратиться, но пока предпосылок к этому нет», – сказал эксперт.

«Если посмотрим противную сторону, там, очевидно, полагаются, что в какой-то момент Украина сломается, и тогда мы военным путем дожмем. Поэтому угроза того, что попытаются еще раз реализовать большое наступление, это остается реальным. Поэтому разбирать тревожные чемоданы и расслабляться – это не самое разумное поведение в нынешней ситуации», – заявил Золотарев.

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