За первые две недели наступления Киев потерял около трети всей своей боевой техники, включая самые элитные части.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже идёт вторая неделя этого контрнаступления. За это время они продвинулись на несколько сотен метров, причём они ещё не дошли до первой полосы обороны.

То, что у них есть периодические успехи взятия какого-то сельца, потом они обратно откатываются – это просто тактика с нашей стороны. Мы наносим потери при попытках взять наш населённый пункт, выводим войска, чтобы не нести потери, они входят в этот населённый пункт.

Потом по району наносится огневое поражение настолько серьёзное, что они его покидают, и наши опять занимают. Эти качели продолжаются уже две недели.

Потери относительно исходного состава ВСУ – около трети боевой техники. Только за вчерашний день уничтожено 35 танков и 71 боевая бронированная машина, в том числе 33 БМП.

Потому их наступление не то что захлёбывается, а скорее, не имеет никакого успеха», – сказал Сивков.