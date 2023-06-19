Разбиты самые элитные части ВСУ – Сивков

Владимир Гладков .  
19.06.2023 23:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 785
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


За первые две недели наступления Киев потерял около трети всей своей боевой техники, включая самые элитные части.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За первые две недели наступления Киев потерял около трети всей своей боевой техники, включая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Уже идёт вторая неделя этого контрнаступления. За это время они продвинулись на несколько сотен метров, причём они ещё не дошли до первой полосы обороны.

То, что у них есть периодические успехи взятия какого-то сельца, потом они обратно откатываются – это просто тактика с нашей стороны. Мы наносим потери при попытках взять наш населённый пункт, выводим войска, чтобы не нести потери, они входят в этот населённый пункт.

Потом по району наносится огневое поражение настолько серьёзное, что они его покидают, и наши опять занимают. Эти качели продолжаются уже две недели.

Потери относительно исходного состава ВСУ – около трети боевой техники. Только за вчерашний день уничтожено 35 танков и 71 боевая бронированная машина, в том числе 33 БМП.

Потому их наступление не то что захлёбывается, а скорее, не имеет никакого успеха», – сказал Сивков.

Более того, эксперт подчеркнул, что элитные части ВСУ уже были брошены в бой и потерпели поражение, и серьёзных резервов у Киева не осталось.

«Причём, я думал, что они где-то держат сильный кулак… но когда в бой пошли «Леопарды А6» – это самая мощная машина на вооружении ВСУ. Это как для нас «Арматы» бросить в бой.

То есть, пошли самые элитарные части. И они сгорели ещё на марше, не дойдя даже до окопов. Если в этих условиях говорить, что это разведка боем – это смешно. Они сейчас бросают всё, что есть», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть