Разбиты самые элитные части ВСУ – Сивков
За первые две недели наступления Киев потерял около трети всей своей боевой техники, включая самые элитные части.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже идёт вторая неделя этого контрнаступления. За это время они продвинулись на несколько сотен метров, причём они ещё не дошли до первой полосы обороны.
То, что у них есть периодические успехи взятия какого-то сельца, потом они обратно откатываются – это просто тактика с нашей стороны. Мы наносим потери при попытках взять наш населённый пункт, выводим войска, чтобы не нести потери, они входят в этот населённый пункт.
Потом по району наносится огневое поражение настолько серьёзное, что они его покидают, и наши опять занимают. Эти качели продолжаются уже две недели.
Потери относительно исходного состава ВСУ – около трети боевой техники. Только за вчерашний день уничтожено 35 танков и 71 боевая бронированная машина, в том числе 33 БМП.
Потому их наступление не то что захлёбывается, а скорее, не имеет никакого успеха», – сказал Сивков.
Более того, эксперт подчеркнул, что элитные части ВСУ уже были брошены в бой и потерпели поражение, и серьёзных резервов у Киева не осталось.
«Причём, я думал, что они где-то держат сильный кулак… но когда в бой пошли «Леопарды А6» – это самая мощная машина на вооружении ВСУ. Это как для нас «Арматы» бросить в бой.
То есть, пошли самые элитарные части. И они сгорели ещё на марше, не дойдя даже до окопов. Если в этих условиях говорить, что это разведка боем – это смешно. Они сейчас бросают всё, что есть», – резюмировал он.
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