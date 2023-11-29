Разбитые пирсы и квартиры без отопления: Крым оправляется после жуткого шторма

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Ущерб инфраструктуре Крыма от «царь-шторма», который пронесся над полуостровом 26 ноября, превысил 1,3 миллиарда рублей.

Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии. Однако сумма по-прежнему предварительная – к обследованию береговой инфраструктуры приступили только сегодня.

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Кроме того, в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, и ураганный ветер хоть и снизил скорость до 20-25 м/с, ремонтные бригады не могут в таких условиях восстанавливать поврежденные провода ЛЭП.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что режим ЧС из-за последствий урагана ввели еще в 5 муниципалитетах Крыма. Особый режим действует на территории Ялты, Алушты, Симферополя, Джанкоя, Евпатории, Сак, Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

Кроме того, режим «Угроза ЧС» введен в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах.

Без электроснабжения остаются более 43 тысяч человек. Страница главы Крыма в сети ВКонтакте завалена сообщениями от жителей, которые четвертые сутки сидят без электроэнергии, и, как следствие, воды и отопления. Температура в домах сравнялась с температурой на улице +10+12 с°.

Больше всего людей раздражает отношение местных властей и энергетиков – никто не может внятно объяснить, какие работы и где проводятся, и когда ждать подключения. Задействованных 175 бригад «Крымэнерго» явно не хватает. В отчетах фигурирует подвоз воды в 116 населенных пунктов, которые обесточены и не работают насосные станции, но по отзывам в социальных сетях жители либо об этом не знают, либо водовозок никто в глаза не видел.

«Ремонтные работы ведутся, однако поручил в кратчайшие сроки изыскать дополнительные силы, задействовать все подрядные и муниципальные организации. Сложившаяся ситуация на практике показывает, как выстроено взаимодействие власти, служб с жителями в муниципалитетах. Эффективность реагирования муниципальных властей в режиме ЧС обязательно будет проанализирована. Там, где зоны ответственности заранее закреплены за ответственными сотрудниками администраций, проблем не возникает. Еще раз призываю ответственных лиц максимально усилить работу. Особое внимание – пенсионерам, детям, инвалидам», – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов.

Все автодороги Крыма, затопленные во время шторма, открыты для проезда. В селе Морское под Судаком, где море разрушило основание дороги, движение идет по одной уцелевшей полосе. Планируется капитальный ремонт.

Сегодня с утра запустили по маршруту междугородние троллейбусы по маршрутам на участках Симферополь – Алушта – Ялта – контактную сеть оборвало сильным ветром 26 ноября, и застрявших на Ангарском перевале пассажиров развозили попутками.

Самая проблемная ситуация в Евпатории, где подтоплены около 100 домов. Чтобы отвести воду, коммунальные службы должны вырыть траншеи, и только после этого можно будет приступать к ее откачке из жилых домов.

«Ориентировочно в течение двух суток основные моменты, связанные с подтоплением и восстановлением энергоснабжения должны быть устранены. Большое количество домов находится в низине, как в корыте, и их затопила нагонная волна. Если сила ветра на берегу была 40 м/с, то в море она достигала 70 м/. Это довольно-таки серьёзный ураган. На сегодня мы тоже получили штормовое предупреждение, но сила ветра будет 20-25 м/с», – уточнил министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев.

Как только вода уйдет из жилых домов, на место выйдут комиссии муниципалитетов по актированию и подсчету ущерба. В Ялте обследуют состояние берегоукрепительных сооружений, к которым относятся искусственные набережные. Буны и бермы, построенные в 70-80-е годы прошлого столетия уже дважды отслужили свой эксплуатационный срок, и семиметровые волны просто разбили бетонные основания.

«Пласт работы большой – всего от Фороса до Гурзуфа таких инженерных сооружений (набережных/пирсов) более сотни. Фиксируем разрушения, определяем ущерб для подготовки соответствующих заявок в федеральный центр», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.