23.09.2020, Триполи, Иван Добровольский
 
Война, Ливия, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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Разбившийся в Ливии вертолет Ми-8 занимался разведкой


Неподалеку от города Сукна в Ливии произошло ЧП. Вертолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) был вынужден совершить экстренную посадку, но воспламенился при неудачном приземлении и сгорел. Пострадавших нет: экипаж и пассажиры оперативно эвакуировались.

Вертолет осуществлял стандартный разведывательный полет, но произошла серьезная техническая неполадка, передает слова бригадного генерала ЛНА Халида Махджуба издание LybiaAkhbar.

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По словам представителя ЛНА, при заходе на посадку летательный аппарат повредил шасси, поэтому его завалило на бок, а винт задел землю. Отмечается, что технику невозможно восстановить, поскольку вертолет сгорел полностью.

Ранее ФАН сообщил марку вертолета, потерпевшего крушение в районе муниципалитета Аль-Джуфра. Это был Ми-8, оставшийся на вооружении Ливийской национальной армии после правления Муаммара Каддафи.

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