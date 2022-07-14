Разблокирование портов: Украина получит 5 миллиардов за зерно. А Россия?

14.07.2022  14:30 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1977
 
Дзен, Зерно, Одесса, Россия, Торговля, Украина, Финансы
Новости Украины

Пока непонятно, какую выгоду получит Россия по итогу прошедших в Стамбуле переговоров о разблокировании украинских портов для вывоза зерновых.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор специализирующегося на изучении аграрных рынков аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Пока непонятно, какую выгоду получит Россия по итогу прошедших в Стамбуле переговоров о разблокировании...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Изначально мы рассматривали вероятность достижения консенсуса как низкую. Украина, продав накопившееся зерно и масло, может выручить не менее $5 млрд, но совсем непонятно, что с этого получит Кремль. Стоит также отметить, что зерновой год только начинается, и сейчас мы говорим еще об остатках с прошлого урожая.

Новый урожай тоже ожидается для военного времени относительно неплохой. Мы оцениваем его в 57 млн тонн против 86 млн тонн годом ранее, так что в совокупности общее предложение зерна превышает внутренние потребности Украины в три раза», – сказал аналитик «Коммерсанту».

По его словам, если зерно не начать активно экспортировать, то это обвалит цены внутри страны и сильно ударит по украинским фермерам.

«А попытки экспортировать зерно по земле и через Дунай в любом случае не компенсируют работу терминалов в Николаевской и Одесской областях», – считает эксперт.

По его словам, Москве было бы неплохо использовать стамбульские переговоры как еще один канал для того, чтобы добиваться снятия неформальных ограничений на экспорт российских сельскохозяйственных товаров.

«Напомним, что еще полтора месяца назад эту тему обсуждала на переговорах в Москве и затем в Вашингтоне генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. Но никаких прорывов с тех пор не произошло», – в свою очередь указывает издание.

Стоит заметить, что конкретной информации об итогах переговоров между Украиной, Турцией, Россией и ООН в Стамбуле нет. Ряд источников сообщил: стороны договорились, что суда, следующие в подконтрольные Украине порты, будут досматриваться Турцией и представителями ООН. В ответ Россия, как утверждается, пообещала не препятствовать вывозу зерна.

Впрочем, некоторые эксперты говорят, что пока рано говорить о заключении  какой-либо сделки по этому вопросу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть