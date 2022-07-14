Разблокирование портов: Украина получит 5 миллиардов за зерно. А Россия?

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Новости Украины

Пока непонятно, какую выгоду получит Россия по итогу прошедших в Стамбуле переговоров о разблокировании украинских портов для вывоза зерновых.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор специализирующегося на изучении аграрных рынков аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

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«Изначально мы рассматривали вероятность достижения консенсуса как низкую. Украина, продав накопившееся зерно и масло, может выручить не менее $5 млрд, но совсем непонятно, что с этого получит Кремль. Стоит также отметить, что зерновой год только начинается, и сейчас мы говорим еще об остатках с прошлого урожая.

Новый урожай тоже ожидается для военного времени относительно неплохой. Мы оцениваем его в 57 млн тонн против 86 млн тонн годом ранее, так что в совокупности общее предложение зерна превышает внутренние потребности Украины в три раза», – сказал аналитик «Коммерсанту».

По его словам, если зерно не начать активно экспортировать, то это обвалит цены внутри страны и сильно ударит по украинским фермерам.

«А попытки экспортировать зерно по земле и через Дунай в любом случае не компенсируют работу терминалов в Николаевской и Одесской областях», – считает эксперт.

По его словам, Москве было бы неплохо использовать стамбульские переговоры как еще один канал для того, чтобы добиваться снятия неформальных ограничений на экспорт российских сельскохозяйственных товаров.

«Напомним, что еще полтора месяца назад эту тему обсуждала на переговорах в Москве и затем в Вашингтоне генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. Но никаких прорывов с тех пор не произошло», – в свою очередь указывает издание.

Стоит заметить, что конкретной информации об итогах переговоров между Украиной, Турцией, Россией и ООН в Стамбуле нет. Ряд источников сообщил: стороны договорились, что суда, следующие в подконтрольные Украине порты, будут досматриваться Турцией и представителями ООН. В ответ Россия, как утверждается, пообещала не препятствовать вывозу зерна.

Впрочем, некоторые эксперты говорят, что пока рано говорить о заключении какой-либо сделки по этому вопросу.