Разблокировка Калининграда: ЕС дал возможность сохранить лицо Вильнюсу, а не Москве

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Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту российских грузов в Калининградскую область.

Рекомендовано не запрещать железнодорожный транзит попавших под санкции товаров России при условии соответствующего контроля. Транзит подсанкционных товаров автомобильным транспортом не разрешен.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поспешила назвать решение Еврокомиссии проявлением здравомыслия.

«В настоящее время внимательно изучаем представленные Еврокомиссией разъяснения, анализируем их с точки зрения приоритетной задачи – всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области. Это решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, – проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются», – говорится в заявлении Захаровой на официальном сайте МИД РФ.

Она также заявила, что российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как данные шаги ЕС будут реализовываться на практике.

Главный сторонник блокады Калининграда Литва также положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград.

«Это подается как уточнение собственных внутренних регуляторных положений. Отрицается сам факт переговоров с РФ по вопросу Калининграда, не говоря уже о страхе жесткой неэкономической реакции Москвы, который и вынудил в итоге Брюссель пойти на эту не бог весть какую уступку», – прокомментировал решение Еврокомиссии калининградский политолог Александр Носович в своем ТГ-канале.

Между тем, губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что рекомендации ЕК по транзиту — это только первый шаг в решении проблемы, требуется аналогичное решение по автомобильным перевозкам, сообщает RT.