12.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, социальные сети, Украина, Цензура
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Разблокировка ВКонтакте ввергнет Украину в пучину Русского мира – украинский интернет-аналитик




Украине нельзя идти на отмену блокировки российских соцсетей, поскольку это будет означать начало разблокировки других информационных ресурсов, в том числе российского телевидения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы не может делать шаг назад. Это породит для нас тот контекст, что мы снова можем возвращаться в «русский мир» и открывать для него информационное пространство.

Это поставит вопрос – хорошо, раз мы возвращаем соцсети, почему нам не вернуть какие-то российские сайты? Потому что это даст украинцам возможность получать разную информацию. Почему бы нам не вернуть телевидение? Почему бы нам не вернуть эстраду российскую?

То есть, это нас поставит в контекст, который может вызвать движение в сторону «русского мира». Поэтому это неприемлемо», – тревожится русофоб.

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