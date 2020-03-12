Разблокировка ВКонтакте ввергнет Украину в пучину Русского мира – украинский интернет-аналитик

12.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украине нельзя идти на отмену блокировки российских соцсетей, поскольку это будет означать начало разблокировки других информационных ресурсов, в том числе российского телевидения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы не может делать шаг назад. Это породит для нас тот контекст, что мы снова можем возвращаться в «русский мир» и открывать для него информационное пространство.

Это поставит вопрос – хорошо, раз мы возвращаем соцсети, почему нам не вернуть какие-то российские сайты? Потому что это даст украинцам возможность получать разную информацию. Почему бы нам не вернуть телевидение? Почему бы нам не вернуть эстраду российскую?

То есть, это нас поставит в контекст, который может вызвать движение в сторону «русского мира». Поэтому это неприемлемо», – тревожится русофоб.