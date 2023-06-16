Разбой и средневековье – Путин, о тех, кто не отпускает российский бизнес домой

Елена Острякова .  
16.06.2023 18:13
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Дискриминация, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Санкции, Скандал


Собственники российских активов, оформленных за рубежом, хотят вернуться в российскую юрисдикцию, но их не отпускают.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Собственники российских активов, оформленных за рубежом, хотят вернуться в российскую юрисдикцию, но их не...

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«Этой возможностью воспользовались не все, кто хотел. Кто-то просто не успел и не смог получить юридические и бухгалтерские услуги за рубежом. Однако есть и случаи прямого нежелания иностранных организаций выдавать всю эту информацию и документы. Это саботаж, по-другому не назвать. Просто не хотят выпускать наши активы. В нарушение всех норм собственного законодательства. Разбой, просто. Закрыли, отобрали и даже не объясняют, почему. Разговаривать не хотят. Удивительно, средневековье какое-то», – сказал Путин.

Он поручил правительству ускорить возвращение активов в ключевых областях экономики в Россию. Для этого нужно упростить процедуру перехода бизнеса и его регистрацию в тех случаях, когда такой «переезд» блокируется зарубежной стороной.

«Где родился, там и пригодился. Поэтому я много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь. Тогда они будут надежнее, да и прибыль будет побольше. Эти средства будут активно работать. Мало того, что стране это все немалую пользу принесет, – и надежность выше», – отметил Путин.

По его словам, в России уже организовано две зоны, где возвращающийся бизнес получит налоговые льготы. Он пожалел бизнесменов, переводивших активы из офшоров в офшоры: они в конечном счете «попали». При этом, по его мнению, ситуация, когда средства зарабатываются в России, но оседают на зарубежных счетах, неприемлема.

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