15.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Происшествия, Украина
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Разбой «реформированных» аваковцев в центре Киева попал на видео

Распиаренная «полицейская реформа», проведенная на Украине по образцу Грузии, все чаще демонстрирует свои плачевные результаты. Так, в Сеть попала очередная видеозапись неадекватных действий сотрудников так называемой национальной полиции в центре украинской столицы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео «правоохранители» не могут назвать причину остановки автомобиля, и при этом повышают голос. После того, как водитель в ответ на незаконные требования отказался предоставлять права, сотрудники нацполиции начали ломать стекло, после чего выбросили водителя из машины и, повалив на землю, заковали в наручники.

При этом пассажира также выгнали из автомобиля, называя его нахождение там «незаконным», а в ответ на возмущение – применили газовые баллончики и повалили мужчину на землю, пытаясь порвать на нем одежду и нанести телесные повреждения.

Примечательно, что прохожие, собравшиеся посмотреть на подобное «шоу», никак не пытались помешать откровенному издевательству полицейских над мужчинами, зовущими на помощь.

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