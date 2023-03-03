«Разбомбить мост и задушить блокадой вместе с населением» – план по Крыму на львовском ТВ

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Без дальнобойных ракет и авиации ВСУ не удастся захватить Крым, который можно штурмовать – только после измождения ВС РФ вместе с населением полуострова.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил украинский военный эксперт, полковник ВСУ Пётр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужны дальнобойные ракеты, чтобы полностью выбить логистику, которая называется Крымский мост, и действительно высококачественная натовская авиация. Был и остаюсь пылким поклонником именно американских авиационных комплексов, в первую очередь, F-16. Итак, мост идёт под воду, а как можно большее число этих машин (чем больше, тем лучше) полностью закрывают Крымский полуостров в части, касающейся довоза туда самых разнообразных ресурсов воздухом. То есть Ил-76, Ан-124 «Руслан» и тому подобное», – рассуждал он.

«И в действительности, вопрос времени – физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике – это не есть такое прям сверхсложное задание. Но, опять же, должна появиться авиация, без неё никак, и должны появиться дальнобойные ракеты», – мечтал Черник.