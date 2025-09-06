Разбомбленный завод «Байрактар» под Киевом – сигнал не столько Эрдогану

Разбомбленный в пригороде Киева завод по производству беспилотников «Байрактар» – свидетельство того, что Россия не потерпит никаких производств НАТОвской техники на Украине.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он разрушен [а не просто подвергнут ударам]. Странный поступок со стороны турецкого бизнеса. Крайне рискованное вложение в заводы в условиях постоянных ударов, всепроникающей разведки с беспилотников. И, несмотря на это, они решились в ближнем пригороде Киева построить завод. Тем более, что «Байрактары» со сцены-то активной сошли, их на юге в районе Чёрного моря как разведчики более-менее применяют, а, по большому счёту, это не самый востребованный вид оружия. Но, тем не менее. Во что выродились все эти начинания немцев, которые говорили, что» мы построим»? И т.д. Оказалось, что это сервисные предприятия на Украине, которые технику ремонтируют, стволы меняют. А они предполагают мобильные мощности. Нужен портальный кран на 5-7 тонн, чтобы вынуть двигатель или переместить какие-то части бронетехники. Всё. И это в условиях Украины, где с советских времён огромное количество заброшенных промзон, где можно найти какие угодно помещения. Мобильное производство – это когда все комплектующие поступают из заграницы, а здесь просто замена», – сказал Ширяев.