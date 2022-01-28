«Разбомбят как НАТО Югославию», – экс-глава СБУ обрисовал перспективы войны с Россией

28.01.2022  14:20 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина
Новости Украины

Опыт войны в Югославии показывает, что боевые действия Украины и России не будут проходить в наземном варианте. Российская армия значительно перевооружилась, и сейчас ее ВКС могут разрушить украинские центры управления, склады боеприпасов и критическую инфраструктуру, не нарушая воздушное пространство.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт войны в Югославии показывает, что боевые действия Украины и России не будут проходить...

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«Против нас сейчас стоит по оснащению, давайте говорить правду, превосходящая нас по вооружению, по оснащению, особенно в военно-космической части, перевооруженная армия.

Может ли в операции военной победить Россия сейчас Украину? Победить в сражении, даже оккупировать может. Выйти – не выйдет, войну проиграет однозначно.

Но меня это не радует, потому что нам нужна противовоздушная оборона, и наши союзники вполне могли бы нам поставить новые комплексы противовоздушной обороны, потому что военно-космические войска России могут атаковать нас, не заходя, не пересекая границу с Украиной.

А любая война серьезная, – вы вспомните Югославию, – там не было даже наземного компонента. Поражение центров управления, стратегические резервы, склады, коммуникации, критическую инфраструктуру – это все могут сделать военно-космические войска», – заявил Смешко.

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