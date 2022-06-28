«Разбомбят всё, не будет ни тепла, ни канализации» – в Киеве с ужасом ждут зимы

28.06.2022  22:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ракет у России хватит ещё как минимум на полгода ежедневных интенсивных бомбардировок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракет у России хватит ещё как минимум на полгода ежедневных интенсивных бомбардировок. Об этом...

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«Важно понять – то ли это (ракетные удары по объектам Украины 27.06.2022 – ред.) всплеск разовый, в связи с политической подоплёкой и сменой командования, то ли это система. Если эти ракетные обстрелы продолжатся до конца недели примерно с той же интенсивностью, порядка 50 ракет по всей территории Украины, в отличие от предыдущей интенсивности порядка 20 ракет по всей Украине, то это будет означать, что Россия таки сумела наладить расконсервацию старых советских ракет и использование их для атак Украины. Ничего хорошего нас не ждёт, потому что таких ракет у них на полгода и больше», – спрогнозировал Кочетков.

Он добавил, что и это не самое страшное.

«Если вход в осенне-зимний период сопровождается тем, что агрессор таки может накануне зимы разбомбить ракетными ударами наши теплоэлектроцентрали, это огромные объекты (даже старые советские ракеты, это я как бывший ракетчик говорю, способны попасть и разрушить такие крупные объекты, как теплоэлектроцентрали), это будет означать и холод, и отсутствие света. Без электричества даже канализация не очень хочет работать», – переживал политолог.

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