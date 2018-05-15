|2 108 просмотров
Разборка между филаретовцами и униатами закончилась мордобоем
Львовский священник-униат отсудил 10 тысяч гривен у своего «коллеги» из непризнанного в православном мире УПЦ Киевского патриархата за избиение.
Об этом сообщает местный ресурс «Zaxid», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Сообщается, что инцидент произошел еще 25 августа 216 года. Тогда священник УГКЦ Николай Мандрик (на снимке) пришел на прием к главе Ясеновецкого сельсовета в Злочевском районе, чтобы обсудить установку в селе фигуры Матери божьей.
Через какое-то время в кабинет зашел и священник УПЦ КП Игорь Проц. После словесной перепалки между священниками развязалась драка.
«На лестнице Игорь Проц нанес удары Николаю Мандрику в лицо, ноги и живот. В результате избиения у него была разбита бровь, которая кровоточила, медики диагностировали легкое сотрясение мозга, многочисленные гематомы на теле. После Николай Мандрик неделю лечился в стационаре», – говорится в сообщении.
Суд по делу, который состоялся 3 мая этого года определил виновным раскольника из УПЦ и постановил выплатить пострадавшему 10 тысяч гривен.
Метки: Игорь Проц, Николай Мандрик, Униаты, Филаретовцы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.