15.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Происшествия, Религия, Скандал, Украина

Разборка между филаретовцами и униатами закончилась мордобоем


Львовский священник-униат отсудил 10 тысяч гривен у своего «коллеги» из непризнанного в православном мире УПЦ Киевского патриархата за избиение.

Об этом сообщает местный ресурс «Zaxid», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что инцидент произошел еще 25 августа 216 года. Тогда священник УГКЦ Николай Мандрик (на снимке) пришел на прием к главе Ясеновецкого сельсовета в Злочевском районе, чтобы обсудить установку в селе фигуры Матери божьей.

Через какое-то время в кабинет зашел и священник УПЦ КП Игорь Проц. После словесной перепалки между священниками развязалась драка.

«На лестнице Игорь Проц нанес удары Николаю Мандрику в лицо, ноги и живот. В результате избиения у него была разбита бровь, которая кровоточила, медики диагностировали легкое сотрясение мозга, многочисленные гематомы на теле. После Николай Мандрик неделю лечился в стационаре», – говорится в сообщении.

Суд по делу, который состоялся 3 мая этого года определил виновным раскольника из УПЦ и постановил выплатить пострадавшему 10 тысяч гривен.

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