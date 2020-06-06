Разборки в лесах под Харьковом: Что скрывается за вывеской украинских «Робин Гудов»

06.06.2020, Харьков, Александр Буров

На Харьковщине 3 июня были задержаны полицией несколько активистов организации «Потон».

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«Потоновцы», они же поселенцы так называемой «Слобожанской Сечи» в Краснокутском районе Харьковской области, с дрекольем, топором и другим оружием заблокировали и повредили машину с правоохранителями. По версии нападавших, они заподозрили неизвестных, находившихся в авто, в запуске дрона над «Слобожанской Сечью» и съемках поселения. Поэтому «казаки» порезали колеса, разбили стекло в машине. А боковое стекло прострелили.

В итоге полиция повязала пятерых наиболее активных участников столкновения.

5 июня Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения главе «Потона» Павлу Онищенко: 60 дней он будет находиться под стражей. Ту же меру применили к остальным задержанным.

К этому событию по-разному отнеслись сограждане, имеющие представление о роде деятельности «потоновцев». Но среднеарифметический харьковчанин, глядя на кадры задержания активистов в «Слобожанской Сечи», задавался вопросом: за кого болеть? Забегая наперед, ответим: за послематчевые пенальти. Наши отсеялись в отборочном цикле.

Нет в Харькове ни правоохранителей, ни активистов, которые были бы своими для горожан, выступавших против государственного переворота в 2014-м. Не осталось тех ментов, которые 22 июня 2014 года защищали женщин и пожилых людей от радикалов, гоняя агрессивное майдаунское стадо по пару Шевченко.

Поэтому болеть особо ни за кого не стоит. Но в ситуации можно разобраться.

Организация «Потон» несколько лет делала упор на акции, понятные населению: борьба с наливайками, наркотическими аптеками и наркобарыгами. «Потоновцы» выступают против незаконной вырубки леса. На ютуб-канале «Потона» есть видео с многотысячными, а то и с миллионными просмотрами. Отлов наркобарыг приветствовался земляками.

Причем «Потон» проводил свои рейды также в Киеве и других городах. Видеоотчеты пользовались популярностью у огромной аудитории интернет-пользователей.

Но подобными же акциями старались привлечь к себе внимание и активисты различных радикальных организаций, например Нацкорпуса. И, как известно, тот же одесский убийца Стерненко, еще будучи «правосеком», крышевал наркобарыг под видом борьбы с наркоторговлей.

Поэтому, когда человеку говорят, что какие-то активисты борются с чем-то, он уже рефлекторно испытывает недоверие. Тем более, когда акции за всё хорошее против всей фигни проводятся не стихийно, а системно, мы уже подозреваем, какой метод используется: борются с тем явлением, которое хотели бы «крышевать».

Человек, неплохо знакомый с подноготной «Потона», рассказал «ПолитНавигатору»: «Этих активистов возглавляют бывшие менты-воры. Это популисты без совести и принципов, ищущие свою нишу в крышевании. А там ведь жесткая конкуренция. Они закрывали аптеки и наливайки в Харькове. Даже в Днепре у них был филиал. Потом перешли на «защиту леса». Их главный, Павел Онищенко, называл себя «теневой начальник полиции Харькова». А его помощник Николай Маслов объявил себя «директором Харькова». Онищенко раньше работал в уголовном розыске в одном из райотделов. А Маслов был фигурантом одного из дел о порнографии, которым, вроде бы, как раз и занимался Онищенко».

Наш источник приводит пример провокаторской методики, используемой «потоновцами». «Летом 2018 года в храм Александра Невского «потоновцы» отправили своего подростка. Но подросток такой, что уже бороду отпускает. Поэтому его возраст не вызвал вопросов, и ему продали кагор в церковной лавке. А рядом стоял Онищенко, сразу же сняли видео…».

Упомянутое видео было использовано порохоботскими СМИ, поднявшими визг: УПЦ Московского Патриархата продает спиртное детям! Одна свидомая Интернет-помойка заканчивала свой материал об этом «страшном» случае в храме Александра Невского таким выводом: «Московский патриархат сейчас ждет момента, когда на выборах победят силы, которые поддерживает Кремль, и которые сами поддерживают Москву — так было до оранжевой революции и во времена Януковича. Но Украина никогда не вернется к таким отношениям с Россией».

Онищенко на видео сокрушается, что его казачку продали в храме «так называемый кагор для причастия». Так и говорит: «так называемый кагор для причастия». С чего бы это харьковскому «Робин Гуду» и «начальнику теневой полиции» распыляться на борьбу с «так называемым кагором»?

А дело в том, что летом 2018 года у Порошенко был разгар «томасобесия» и борьбы с каноническим Православием. Скорее всего, «потоновцам» хотелось быть в «тренде». И возможно, здесь и кроется ответ на вопрос, почему «Потону» позволялись его акции в Харькове, Киеве, Запорожье, Одессе, Кривом Роге…

Вообще понятно же, что не возникают просто так никакие организации активистов-робингудов, занимающиеся искоренением того, с чем должны бороться правоохранители. Само по себе наличие таких активистских организаций и движений, самозванно перетягивающих на себя одеяло с вялых правоохранительных органов, говорит об отклонении от правовой нормы, об импотентности власти и несостоятельности силовиков.

На днях разглагольствовал в эфире канала ZIK бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко — разжиревший ушлёпок, который в свое время похерил судебные решения и заблокировал социальные выплаты пенсионерам Донбасса.

Он вещал по поводу конфликта перевозчиков и перестрелки в Броварах: дескать, вот до чего докатились правоохранители при Зеленском. Его технично поставил на место журналист Юрий Молчанов, напомнив, что рейдерские захваты, отжимы урожая и прочие разборки и переделы с применением оружия, с участием радикалов и атошников происходят повсеместно еще со времен Порошенко.

Тут, конечно, большой вопрос к оппозиционному каналу: зачем обсуждать с Розенко что-то, кроме его собственных преступлений против сотен тысяч людей. Но рассуждения Юрия Молчанова, другого гостя, обо всех этих вооруженных разборках и о том, как деградировала «реформированная полиция» за шесть аваковских лет, — очень верные.

Вернемся к зачистке «Потона» и «Слобожанской Сечи».

О незаконных вырубках в Гутянском лесхозе еще летом прошлого года заявлял Зеленский во время визита в Харьков. Осенью 2019 года директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса, которого «потоновцы» давно обвиняют в незаконной вырубке леса, был задержан на взятке детективу НАБУ. Вскоре он вышел под залог. А потом еще и суд отказал прокурору в удовлетворении апелляционной жалобы об отстранении Сысы от должности директора Гутянского лесхоза.

В феврале этого года активисты «Потона» под стенами управы Нацполиции проводили акцию протеста против незаконной вырубки леса. Они уверяли, что тот же Сыса, несмотря на ночной домашний арест, продолжает рулить этим промыслом.

Губернатор Кучер несколько месяцев надувал щеки и делал грозный вид: мы с Зеленским не допустим, полиция должна прекратить это позорное явление! Но получилось как всегда…

Поселенцы «Слобожанской Сечи» в Краснокутском районе заявляли, что они здесь для того, чтоб препятствовать незаконной вырубке леса.

Накануне истории с лесной поимкой машины (в которой оказались то ли полицейские, то ли сотрудники СБУ) глава «Потона» в видеообращении говорил, что активисты собираются через сорок дней провести вече, и их ничто не остановит.

«Чем ближе к вече, тем обстановка с властями местными у нас будет обостряться, — заявлял Онищенко. — Сегодня еще ребята заехали, чтоб нас здесь было больше. Мы немного вооружились. Есть у нас оружие с разрешением… Поэтому если будут какие-то провокации на Сечи, будем открывать огонь на поражение. Это право дано нам Конституцией и всем правами, которые есть у человека по определению».

Нужно ли удивляться, что после такого видеозаявления с тысячами просмотров органы решили понаблюдать за «Слобожанской Сечью» поближе…

Активисты заподозрили, что люди в черных масках, запускавшие квадрокоптер, как-то причастны и к недавнему поджогу машины «протоновцев».

Уже на суде Онищенко заявил: «У вас на руках нет ни единого документа, который бы подтверждал, что мы знали, что это сотрудники СБУ!.. Ни на одной камере вы не увидите, что эти ребята хоть кому-то представлялись».

Ну, а раз не представились, то, по мнению «казаков», им все карты в руки. Но не тут-то было. 3 июня «протоновцев», участвовавших в инциденте, оперативно упаковали и переместили из леса в Харьков. А в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК.