Под бандеровские репрессии попали и оказались в тюрьмах тысячи обывателей, никак не связанных с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя вопрос политических заключённых на Украине, Шеслер подчеркнула, что о настоящих «агентах Кремля» информации нет, а подавляющее число задержанных – обыкновенные обыватели, попавшие под нацистские репрессии.

«Очень большая группа из них – это те люди, которые оказались между молотом и наковальней после ухода российских войск из Харьковской и Херсонской областей.

Если мы берём данные СБУ, Генпрокуратуры, то видим, что под репрессии там попадают учителя, директора школ. Одной из учительниц вменяют, что она ездила в Оскол, училась там на курсах повышения квалификации «для того, чтобы внедрять российскую программу обучения». Вот она приехала, её арестовали, и ей грозит восемь лет тюрьмы.

Или другой пример работника газовой службы из Харьковской области, ему грозит заключение на восемь лет за коллаборационизм, потому что он ремонтировал газовые сети «в интересах Газпрома».

И таких людей – очень много. Только по Харьковской области мы знаем, что было возбуждено сотни уголовных дел. Те люди, которые гуманитаркой там занимались. Вот, председатель сельсовета, который получил гуманитарку и раздавал по селу – он вообще преступник», – возмутилась общественница.