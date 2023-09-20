«Раздача гуманитарки и ремонт труб» – Шеслер перечислила уголовные «деяния» на Украине

Владимир Гладков .  
20.09.2023 18:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 98
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Под бандеровские репрессии попали и оказались в тюрьмах тысячи обывателей, никак не связанных с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под бандеровские репрессии попали и оказались в тюрьмах тысячи обывателей, никак не связанных с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Комментируя вопрос политических заключённых на Украине, Шеслер подчеркнула, что о настоящих «агентах Кремля» информации нет, а подавляющее число задержанных – обыкновенные обыватели, попавшие под нацистские репрессии.

«Очень большая группа из них – это те люди, которые оказались между молотом и наковальней после ухода российских войск из Харьковской и Херсонской областей.

Если мы берём данные СБУ, Генпрокуратуры, то видим, что под репрессии там попадают учителя, директора школ. Одной из учительниц вменяют, что она ездила в Оскол, училась там на курсах повышения квалификации «для того, чтобы внедрять российскую программу обучения». Вот она приехала, её арестовали, и ей грозит восемь лет тюрьмы.

Или другой пример работника газовой службы из Харьковской области, ему грозит заключение на восемь лет за коллаборационизм, потому что он ремонтировал газовые сети «в интересах Газпрома».

И таких людей – очень много. Только по Харьковской области мы знаем, что было возбуждено сотни уголовных дел. Те люди, которые гуманитаркой там занимались. Вот, председатель сельсовета, который получил гуманитарку и раздавал по селу – он вообще преступник», – возмутилась общественница.

Она объяснила, что жертвой репрессии может стать практически любой житель Украины.

«По разъяснению Минюста, коллаборационистами являются все, кто отдал детей учиться в российскую школу, это уже является преступлением. Оправданием может быть только то, что вам угрожает какая-то опасность, если ребёнок не пойдёт в школу. Но это нужно доказать, предъявить «угрозы».

Раньше украинская власть пыталась показать, что она такая лояльная, и этим ввела в заблуждение очень многих обывателей. Почему не умели многие муниципальные работники – они жили раньше своей жизнью, они никогда не сталкивались с украинским государством, и не понимали, что оно репрессивное», – подытожила Шеслер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть