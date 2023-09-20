«Раздача гуманитарки и ремонт труб» – Шеслер перечислила уголовные «деяния» на Украине
Под бандеровские репрессии попали и оказались в тюрьмах тысячи обывателей, никак не связанных с Россией.
Об этом в эфире телеканала «Голос» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Комментируя вопрос политических заключённых на Украине, Шеслер подчеркнула, что о настоящих «агентах Кремля» информации нет, а подавляющее число задержанных – обыкновенные обыватели, попавшие под нацистские репрессии.
«Очень большая группа из них – это те люди, которые оказались между молотом и наковальней после ухода российских войск из Харьковской и Херсонской областей.
Если мы берём данные СБУ, Генпрокуратуры, то видим, что под репрессии там попадают учителя, директора школ. Одной из учительниц вменяют, что она ездила в Оскол, училась там на курсах повышения квалификации «для того, чтобы внедрять российскую программу обучения». Вот она приехала, её арестовали, и ей грозит восемь лет тюрьмы.
Или другой пример работника газовой службы из Харьковской области, ему грозит заключение на восемь лет за коллаборационизм, потому что он ремонтировал газовые сети «в интересах Газпрома».
И таких людей – очень много. Только по Харьковской области мы знаем, что было возбуждено сотни уголовных дел. Те люди, которые гуманитаркой там занимались. Вот, председатель сельсовета, который получил гуманитарку и раздавал по селу – он вообще преступник», – возмутилась общественница.
Она объяснила, что жертвой репрессии может стать практически любой житель Украины.
«По разъяснению Минюста, коллаборационистами являются все, кто отдал детей учиться в российскую школу, это уже является преступлением. Оправданием может быть только то, что вам угрожает какая-то опасность, если ребёнок не пойдёт в школу. Но это нужно доказать, предъявить «угрозы».
Раньше украинская власть пыталась показать, что она такая лояльная, и этим ввела в заблуждение очень многих обывателей. Почему не умели многие муниципальные работники – они жили раньше своей жизнью, они никогда не сталкивались с украинским государством, и не понимали, что оно репрессивное», – подытожила Шеслер.
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