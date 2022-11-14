Раздел по Днепру или катастрофа в Европе – Бортник описал два сценария после Херсона

Новости Украины

Отступление российских войск из Херсона может означать новую тактическую цель спецоперации – раздел Украины по Днепру.

Такое мнение высказал украинский политолог и директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, то, что украинским военным удалось восстановить контроль над Херсоном, а Украине – вернуть 40% области обратно в украинские объединённые территории – это успех Вооружённых сил Украины, украинского политического руководства, – поспешил эксперт подчеркнуть важность захвата ВСУ без боя российского города. – У меня нет сомнений, что причиной российского отступления стали эффективные воздействия украинских военных на логистику и цепи поставок топлива и боеприпасов для российских войск. Но этот успех может коренным образом повлиять на ситуацию и в России, и на Украине».

По мнению Бортника, Россия может сделать из Днепра новую линию раздела Украины. Отступление из Херсона знаменует новую тактику в войне: теперь Россия может сосредоточить свои силы на левом берегу Днепра. Стратегические цели спецоперации меняются в третий раз – если в начале планировался блицкриг с захватом Киева, потом основные усилия были направлены на Донбасс и южные регионы, то теперь стратегической целью может стать захват всей Левобережной Украины.

«Руководство США и ЕС может склоняться к идее перемирия между Россией и Украиной, хотя бы на период зимы. Обращает на себя внимание заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что зимой боевые действия не выгодны ни одной из сторон, поскольку это время для отдыха. Это заявление может быть подготовкой общественного мнения к заморозке конфликта и остановке контрнаступления украинских войск на зимний период, – считает аналитик. – Если негласные договоренностьи по Херсону имеют место, в ближайшее время мы услышим еще не одно заявление представителей власти, а интенсивность боевых действий на фронте, как и обстрелы критической инфраструктуры уменьшатся. И это будет маркером».

Передышка, по словам украинского политолога, нужна в Европе и США, потому что там опасаются продолжения войны в нынешнем режиме, и удары по украинской инфраструктуре приведут к всплеску беженцев в Европе. По разным оценкам, около 10 миллионов человек могут одномоментно сорваться и из холодной зимы отправиться в европейские страны, тогда как сама Европа встречает зиму в не лучшем положении.

«Нужно ли это России, мы до конца не понимаем, – уверен политолог. – Если Россия решится на раздел Украины по Днепру, то высока вероятность попыток наступления, в том числе и с севера в направлении Сум и Чернигова, в том числе со стороны Белоруссии».

В противном случае – Бортник советует готовится к обострению на других участках фронта и увеличению обстрелов критической инфраструктуры с ракетными ударами по мостам через Днепр.