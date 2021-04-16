«Раздел Украины по Днепру может стать вполне вероятным сценарием»

Связанность регионов Украины слабеет, и в течение ближайших года-двух вполне может произойти ее распад.

Об этом в беседе на канале «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что еще два года казалось вообще невозможным, сегодня (возможно). Я вижу реальные процессы – связанность страны слабеет. Что держит сегодня связанность Украины? Торговые сети, денежная единица… Последние местные выборы показали, что региональные элиты живут своими интересами. Как, в какую сторону они повернутся? Возможно, если бы Игорь Валерьевич Коломойский в 2014 году сделал бы другой выбор, история пошла бы совсем по другому пути. Возможно, сейчас он об этом жалеет, но случилось так, как случилось.

И вот этот фактор того, что связанность страны слабеет, плюс очень глупая гуманитарная политика, – все это ведет к тому, что это раздел по Днепру может стать вполне вероятным сценарием, если не сейчас, то спустя год-два», – сказал Андрей Золотарев.