Разделение Украины на Республики позволит списать долги – Олег Царёв

16.06.2020, Ялта, Валентин Филиппов

Американский майдан приведёт к кадровым рокировкам на Украине. Главу СБУ Баканова отправят в Совбез, премьера Шмыгаля осенью в отставку, «кролик» Яценюк хочет в премьеры, но согласен на Нацбанк, Наливайченко тоже хочет СБУ «стучать» в ЦРУ на Зеленского, как раньше на Порошенко. Хорошковскому надо соглашаться на что угодно, потому что можно опоздать. А Арсена Авакова можно уволить только вместе со всем Кабинетом министров, что и попытается сделать Зеленский.

О том, что СБУ похожа на Чебурашку,- уши большие, но руки коротки, – а на Украине начинается война за контроль над регионами, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

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Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Олег Царёв. Сейчас он будет говорить умные и интересные вещи, а я буду перебивать его своими тупыми вопросами. Здравствуйте, Олег!

Олег Царёв: Здравствуйте, Валик. Это очень самокритично.

Валентин Филиппов: Ну, зрители в комментариях такое пишут. У меня к вам первый вопрос. Скажите, это правда, что в США нет никакой революции, никакого восстания, а это просто Госдеп проводит учения? И, как всегда, эксперименты проходят на неграх? А на самом деле просто готовится к очередному майдану в Китае и испытывает технологию.

Олег Царёв: Валик, ну, не знаю. Конспирологи разное говорят. Я больше специалист по Украине.

По Соединённым Штатам. Мне кажется, что сейчас демократы задействовали все возможные сценарии, делают всё возможное ради того, чтобы не допустить Трампа к победе. Потому что его победа для них – это катастрофа. Отложенные уголовные дела, которые должны были быть реализованы, которые сейчас возбуждены, в том числе по Украине, по разворовыванию помощи американской, другие вопросы. Второй срок Трампа подходит для того, чтобы их реализовать. И для них это будет катастрофа.

Валентин Филиппов: Я так понимаю, что у них сейчас хватка ослабла, им сейчас не до остального мира. Что происходит на Украине в условиях бесхозяйственности за океаном?

Олег Царёв: Есть теория о том, что и коронавирус, и волнения в Соединённых Штатах – это всё попытки ударить по Трампу. Что касается Украины, то идёт борьба с коронавирусом, экономика падает, Зеленский пытается петлять между Соросом, между республиканцами и демократами, между Соросом и Джулиани, и не принимать ни того, ни другого решения. Но, тем не менее, людей назначает, в основном, сегодня во власть из команды Сороса. И чем дальше, тем больше людей, которые приходят от Сороса. Ну, и много кадровых назначений продавливают сейчас ЦРУ-шники.

Валентин Филиппов: То есть, у нас СБУ будет меняться?

Олег Царёв: Вполне возможно. По крайней мере, очень много сейчас сил тратят, чтобы Наливайченко вернулся на пост руководителя СБУ. Это будет второй приход Наливайченко с момента последнего майдана. Я напомню, что Петр Порошенко снял Наливайченко. Это у него было очень сложное снятие, он многократно пытался это сделать, американцы ему не давали. В какой-то момент, всё-таки, у него это получилось.

Но это был Петр Порошенко, в том смысле, что он был гораздо сильнее Зеленского и как личность, и как президент, и рычагов у него было больше, и возможности манёвров у него были больше.

Почему? Служба безопасности, это, как правило, уши и нос действующей власти. Они всё вынюхивают, всё выслушивают, и руки у них короткие. Это как Чебурашка с большими ушами, но очень коротенькими ручками.

Что касается рук – это главное МВД. У них очень много людей, много возможностей. А что послушать, так это СБУ.

Вот Наливайченко докладывал раньше в посольство Соединённых Штатов, потом часть из того, что он докладывал в посольство США и ЦРУ, он докладывал Порошенко.

И когда тот это выяснил, и выяснил, что часть информации, которую собирает Наливайченко, причём значительная, – это о коррупционных схемах Порошенко, и докладывает в ЦРУ, он сделал всё для того, чтобы его снять. Сейчас Наливайченко опять рассматривается на пост руководителя СБУ.

Валентин Филиппов: Но, Зеленский понимает, что о нём будут докладывать в ЦРУ, а он при этом, даже не будет знать что именно?

Олег Царёв: Посмотрим, как получится. Потому что параллельно играется другая игра. Параллельно пытаются сделать руководителем СБУ Бухарева. Баканова отправить на РНБО, а руководителем СБУ Шефир хочет поставить Бухарева. Помните, он возглавлял разведку?

Валентин Филиппов: Я не помню, но фамилия Бухарев – говорящая.

Олег Царёв: Человек, близкий к Шефиру. У них был конфликт с Бакановым, и Бухарева убрали. Но, вот теперь его хотят опять поставить на место Баканова, поскольку Баканов не совсем справляется со всеми обязанностями, которые на него возлагали.

Лейтенант Баканов достаточно далёк от деятельности спецслужб. Но, что касается рокировки Баканов – Бухарев, она не пойдёт в ухудшение позиции Зеленского. Всё-таки, он меняет одного человека, близкого ему, на второго человека, близкого к нему.

Если он поставит Наливайченко, для него это будет ещё один путь к катастрофе и сдаче суверенитета.

При этом, в СБУ проговариваются ещё одна рокировка. Наумова, который был человеком из команды Зеленского, который сейчас работает в СБУ, пытаются перевести. Разговоры об этом и собеседование прошли дней десять тому назад, на место Малюка (Малюк – это первый заместитель СБУ), а Малюка убрать в Днепропетровск. Поставить ему очень серьёзные задачи, поскольку влияние Зеленского в Днепропетровске чрезвычайно мало.

Кроме этого, в Днепропетровске могут быть и другие кадровые ротации, которые должны будут обеспечить на уровне силовиков усиление под местные выборы влияния Зеленского. Я просто сам из Днепропетровска, и ситуацию в Днепропетровске мониторю чуть подробнее, чем по другим регионам. Это то, что касается СБУ.

Что касается кадровых назначений. Мы все видели, что премьер-министр не смог защитить свою программу, и все понимают о том, что он не просто так не защитил программу. Ему из офиса президента не дали возможность защитить программу. Если бы он защитил программу правительства, он бы получил иммунитет на год. Поэтому все сделали совершенно верный вывод из этой ситуации, что позиции Шмыгаля не такие сильные. И действительно, на осень планируют его отставку. Причём, решив вопрос с отставкой Шмыгаля, одновременно и решить вопрос Авакова.

Валентин Филиппов: Ну, я понимаю, что Шмыгали – эти слабенькие премьер-министры… А Авакова как снимать?

Олег Царёв: Его снимать в отдельности просто невозможно, никак не получится. А снять его вместе со Шмыгалем, вместе с правительством отправить в отставку, и потом уже назначить другого руководителя МВД – это возможно.

Валентин Филиппов: Ну и что? Аваков потеряет власть что ли? Свои люди везде стоят в МВД, свои батальоны, свои схемы финансирования этих батальонов, наверное. Всё это всё равно у него остаётся.

Олег Царёв: Я говорю о том, какие делаются прогнозы. Безусловно, Аваков о них знает, и будет пытаться этому воспрепятствовать. Посмотрим. Пускай они там … драка жабы с гадюкой.

Валентин Филиппов: Меня, как одессита, волнует вопрос буквально метра государственной границы. А таможню всё ещё крепко держит в руках господин Зеленский? Или там тоже планируются новые выгодополучатели?

Олег Царёв: Дело в том, что таможню предлагали Хорошковскому. Он отказался. Он сказал о том, что он согласен на должность премьер-министра. Премьер-министра ему не дали. Но, тем не менее, буквально несколько дней тому назад Хорошковский собирался прилететь на Украину на своём чартере, и это значит, что появился новый предмет разговора. А какой может быть предмет? Возможно, это не таможня. Понятно, что пока это не должность премьер-министра. Я хочу напомнить, что Хорошковский хорошо поучаствовал в избирательной компании Зеленского и до сих пор не получил ни одного пряника взамен.

Валентин Филиппов: И может не успеть.

Олег Царёв: Может не успеть, да. Поэтому вполне возможно, что он согласится на какую-нибудь должность, которая будет меньше, чем должность премьер-министра. Какая ещё идёт интрига последнее время?

Валентин Филиппов: Коломойский?

Олег Царёв: Нацбанк. Все наблюдали принятие закона о Нацбанке, который называли «анти-коломойским законом». В принципе, там был удар не только по Коломойскому. Нацбанк вывели полностью из-под управления…. Это стала самая независимая структура в Украине. На Нацбанк теперь не воздействует ни президент, ни премьер-министр. Силовые структуры не могут возбуждать уголовные дела против Нацбанка. Суды не могут принимать решения против Нацбанка.

Валентин Филиппов: А Госдеп США?

Олег Царёв: Другое дело! И вот эта активность Арсения Яценюка, который стал появляться и стал пиариться на телеканалах Рината Ахметова…

Я хочу сказать, что они всегда были связаны. Ринат Ахметов на протяжении очень долгого времени материально поддерживал Арсения Яценюка. Независимо от того, в оппозиции он был, во власти или ещё где-то, он получал ежемесячно достаточно крупную сумму, которая позволяла ему жить. Отдельно на избирательные кампании свои он получал. Ринат Ахметов всегда считал, что это уникальный человек, который обладает большими связями, большими возможностями, и он его всё время толкает во власть.

Арсений Яценюк в то время, когда находился во власти, всё время пытался помочь Ринату Ахметову, поэтому Ринат Ахметов и сейчас толкает Арсения Яценюка…

Но, благодаря, в первую очередь, телеграмм-каналам, которые показали, как всё это происходит, слили эту информацию до того, как она стала реализовываться, поход Арсения на должность (он хотел вернуться либо на премьера, либо на Нацбанк) пока у него, понятно, не получается. Хотя бы он хочет попасть в Нацбанк.

Валентин Филиппов: Может?

Олег Царёв: Если Наливайченко возглавит СБУ, а Арсений Яценюк возглавит Нацбанк, то хуже не придумаешь для Украины.

Валентин Филиппов: Ну, кто ж про Украину-то думает?

Олег Царёв: Арсений Яценюк стал миллиардером. Он купил около 15 домов в Майами, вложился в другие бизнес-проекты.

Валентин Филиппов: Так зачем ему Ахметов теперь?

Олег Царёв: Недвижимость сдаёт в аренду, получает стабильный доход.

Понятно, что должность Нацбанка, торговля ОГВЗ (Облигации внутреннего государственного займа), которая сейчас происходит в интересах компаний Сороса, другие бизнес-проекты способны приносить гораздо большие деньги.

Одни мои друзья говорят, что если Яценюка допустить в Нацбанк, он будет зарабатывать около 5 миллиардов долларов в год. Ну, не знаю, правда это, или нет, потому что чужие деньги когда считают, обычно преувеличивают.

Валентин Филиппов: Наверное, да. А скажите, по ОГВЗ шёл разговор, что уже должно до дефолта довести это дело, а оно не доводит. Что происходит, почему?

Олег Царёв: Было бы правильно Украине объявить дефолт. Было бы правильно и по ОГВЗ, и по внешним кредитам. Чудовищные суммы сейчас заняты Украиной. Получается около 85 миллиардов долларов госдолг и около 150 миллиардов долларов – это долг частных структур.

Валентин Филиппов: Долг частных структур под государственные гарантии, наверное?

Олег Царёв: В том числе. Очевидно, что Украина не способна выплатить эту задолженность. И, знаете, здесь лучше объявить дефолт сейчас, чем рассчитаться, отдать остатки денег. Конечно же, если бы распоряжаться имуществом украинским по уму, то это суммы были бы небольшие, их можно легко погасить. Украинская земля стоит около трёх триллионов долларов.

Валентин Филиппов: Вы уже согласны, что её можно продавать?

Олег Царёв: Зачем её всю продавать? Просто, чтобы вы понимали. Будет она продаваться за копейки. И она продастся, и это никаким образом не повлияет на те задолженности, которые есть у Украины. Она просто уйдёт и всё. Даром, практически даром, в 100-1000 раз дешевле, чем она реально стоит. Два триллиона долларов – это приличные деньги.

Валентин Филиппов: Я так думаю, что если мировая экономическая система рухнет, то можно будет начать с нуля.

Олег Царёв: Украина – очень богатая страна. 40 миллионов пашни – это позволило бы каждому украинцу жить всегда обеспечено и нормально, если просто распоряжаться имуществом по уму, а не за 5 миллиардов долларов stand-by, как сейчас, Украина отдаёт контроль над всем.

Валентин Филиппов: Вы мне скажите, по поводу подозрений, выписанных Порошенко, по поводу подозрения Стерненко. Вроде как, движение пошло. Предвыборный ход перед местными выборами? Или это попытка рейтинг чуть-чуть поднять?

Олег Царёв: Когда голосовали за продажу земли, я говорил о том, что была договорённость между офисом президента и Порошенко о том, что уголовные дела против Порошенко не будут двигаться, но по одному из эпизодов, у которого нет шансов дойти до обвинительного приговора, будет выписано подозрение.

А меморандум с МВФ настолько чудовищное преступление против Украины, настолько чудовищно, что за 5 миллиардов долларов иностранцам отдают землю, которая полита кровью, которая стоит 2 триллиона долларов. И всё это настолько сложно объяснить с точки зрения здравого смысла!

Для того, чтобы перебить информационную картинку, в этот момент времени было предъявлено обвинение Порошенко. И движение по делу Стерненко тоже для того, чтобы перебить информационную повестку.

Валентин Филиппов: Ну, может, хоть Стерненко посадят?

Олег Царёв: Не знаю как, посадят или нет, потому что цель была не посадить Стерненко, а создать движения, которые отвлекут от того, что произошло – сдачи государственных интересов Украины.

На самом деле, по этому меморандуму можно возбуждать уголовные дела и по Зеленскому, и по Шмыгалю, и по всем депутатам, потому что это чудовищное преступление.

Валентин Филиппов: Ну, подождите. Вы считаете, что они превысили полномочия свои или нет?

Олег Царёв: Естественно. Посмотрите, если прочитать, то там на каждом шагу: МВФ прописывает, как они будут назначать иностранцев в наблюдательные советы украинских компаний.

Валентин Филиппов: Правильно. «Чтоб коррупции не было!». Мы ж в Европу идём, у нас же в Конституции написано. И мы должны позвать наблюдателей во все наши компании, которые бы имели право на месте отдавать распоряжения, как без коррупции правильно жить.

Олег Царёв: Потом по медицине, по сокращению школ, по образованию, по содержанию учебников – это всё грубо противоречит украинской конституции.

Всё, что сейчас собирается украинская власть выполнять, все интересы, всё, что сдала Украина – это грубое нарушение конституции. В конституции украинской написано о том, что власть у народа, народ выбирает. Это те полномочия, которые иностранцам не сдают. А если сдаются, то это получается, фактически, сдача национальных интересов. Это уголовное преступление, в отличие от тех преступлений, которые шьют Азарову, Царёву и многим другим товарищам и коллегам. Это действительно сдача интересов.

Валентин Филиппов: А простите, я наблюдаю, что одесский Труханов против президента речь толкает. По-моему, не только он. Вот эти демарши мэров не ведут к смещению Зеленского, по крайней мере, ограничению власти на территории?

Олег Царёв: Война будет очень серьёзная. Олигархи понимают, что у Украины очень большие долги, а перспектива у государства не очень хорошая, и, если произойдёт разделение Украины на некие республики, – это позволит списать долги и начать сначала.

С уменьшением рейтинга Зеленского сценарий, что Украина начнёт потихоньку разваливаться, становится всё более реальным.

В любом случае, кто бы ни выиграл выборы. Если выиграют демократы, выиграют республиканцы, так получается, что у Украины часть политических элит поддерживали одни, а часть элит поддерживали другие. Те и другие попробуют зачистить политическое поле Украины от своих противников. А это можно сделать, только ещё раз ввергнув Украину в перевыборный процесс. Украина всего этого может не выдержать.

Плюс укрупнение округов, которое происходит на Украине. Мы видим, что пошли навстречу болгарам, пошли навстречу венграм. Это первый шаг к тому, чтобы разделить Украину на фрагменты.

Так вот, я хочу сказать, что украинские бизнес-элиты понимают перспективы такой фрагментации. И поэтому будут вкладываться в местные выборы не только потому, что произошла бюджетная децентрализация, и хорошо бы контролировать районы или регионы, где у них находятся предприятия, но и потому, что это даст возможности в случае центробежных каких-то движений, потом контролировать какие-то регионы и быть там теми элитами, которые будут определять дальнейшую судьбу этих регионов.

Ну, плюс, не надо забывать о том, что все очень готовятся к открытию рынка земли, к продаже земли. И между крупными олигархами, крупными игроками для того, чтобы не толкаться, на каких-то территориях не конкурировать друг с другом, не поднимать цену земли, они между собой распределили регионы, кто скупает землю.

Валентин Филиппов: Да. Дети лейтенанта Шмидта. Конвенция.

Олег Царёв: Да. Причём речь идёт о чудовищных деньгах. Все собираются заработать. Олигархи собираются купить по 500 долларов за гектар в среднем землю, максимум 1000 долларов, а продать в 2-3 раза дороже структурам, например, Сороса, которые собираются очень сильно заработать на украинской земле. А Сорос собирается продать это уже в 10-20 раз дороже крупнейшим агрохолдингам мировым. Китаю, который очень хорошо пытается поработать на покупке земли, арабам, американским компаниям.

То есть, уже сейчас идёт предварительные разговоры о том, как будут делить украинскую землю. Поэтому местные выборы чрезвычайно важны, чтобы застолбить за собой эти территории. Поэтому война будет очень серьёзная. И мы увидим много всего интересного в этой борьбе.

Валентин Филиппов: А мы будем смотреть из Крыма. Хорошо. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что я перебивал вас мало, и наши зрители будут довольны.