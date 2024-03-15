Раздолье для многовекторности. Русских туристов становится в Турции меньше, а немцев – больше

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Турецкие отели в этом году впервые заняли первое место по показателям раннего бронирования отдыха среди жителей Германии, опередив испанские курорты.

«Анталия примет 4 миллиона немецких туристов, в то время как наблюдается сокращение числа российских туристов», – сообщает ежедневная турецкая газета Yeniçağ.

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Число туристов из России уменьшается из-за конфликта с Украиной, считает президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каан Кавалоглу.

«Наша цель в этом году в Анталии – превысить 17 миллионов туристов. Если война закончится, Россия снова может занять первое место. Но в значительной степени потеряли рынок, и Великобритания поднялась на третье место», – сказал он.

Кавалоглу отметил, что, помимо Германии, также Австрия, Швейцария и Польша стали важными рынками сбыта, и количество туристов из Польши впервые превысило 1 миллион в прошлом году.

Миллионы отдыхающих из России являются важным источником дохода для Турции. Считалось, что это обстоятельство заставляло в некоторых случаях Анкару учитывать политические интересы Москвы. Очевидно, что диверсификация турпотока приведёт к усилению т.н. многовекторной политики турецких властей.