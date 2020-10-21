Раздолье профукров и мечты свидомитов

21.10.2020, Харьков, Петр Угрюмов

19 октября пропагандоны и профессиональные украинцы (профукры) устроили выездной шабаш в Харькове. Под помпезной вывеской «Национальный круглый стол» они демонстрировали интеллектуальное убожество, моральное уродство и бытовую шизофрению.

Этот уже третий по счету сеанс идеологической похабени был посвящен мове. Предыдущий «Национальный круглый стол», в Одессе, призван был надругаться над историей посредством эксперта по анальному сексу, художника Александра Ройтбурда. В Харькове же языковая тема обсуждалась в основном оральными экспертами. Большинство из них скрывало свои черные рты под масками. Но умственную ограниченность под маской национальной озабоченности скрыть не удалось.

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Олесь Доний, грантосос с многолетним стажем, выглядел сутенером этого выездного идеологического борделя, который в Харькове удачно пополнился местными политическими потаскухами. На лице его читалось: «Девочки, работаем».

Координатором круглого стола вроде значилась Анастасия Розлуцкая, языковая активистка. Но поскольку эта хабалка в маске постоянно несла какую-то скудоумную пургу, Доний то и дело пытался подрихтовать ход дискуссии.

Я долго не мог понять, почему рогули, умственно отсталые и просто неполноценные любят заострять внимание на своем языковом активизме. А тут сутенерское выражение лица Дония как бы намекнуло, что у него в прайс-листе, видимо, языковые активистки проходят по особым расценкам.

Забегая наперед, отмечу, что всё сборище состояло из так называемых «полезных идиотов», за исключением киевского журналиста и писателя Юрия Макарова. Последний демонстрировал, как интеллектуал превращается в циничное животное, отрабатывая идеологическую повестку. Нужно отдать Макарову должное: в какой-то момент он честно признался, что является профессиональным украинцем. Поэтому его даже в лицемерии не упрекнешь. Его лукавство, виляние задом (в переносном смысле), нехитрые манипуляции, хитрые умолчания, ловкие подмены понятий — всё это из арсенала профессионального украинца.

Остальную шоблу трудно назвать профессиональными украинцами. Нет, большинству из них хотелось бы превратить свое украинство в постоянную и хлебную профессию. Кому-то из них удается монетизировать это выпячиваемое украинство. Но профессионализмом там и не пахнет. Там только запах серы.

Доний сообщил, что у него в концепции имеется три базовых компонента: «единство нации, ментальное сопротивление российской агрессии, поиск и продвижение прогрессивных мировоззренческих ценностей». Ну, так бы сразу и говорил: у меня в концепции — три протухших яйца.

Если бы российская агрессия случилась в жизни Дония наяву, то он с Макаровым уже давно занимался бы продвижением «прогрессивных ценностей» где-нибудь на гей-параде в Канаде. Деньги бы, возможно, и не обломились. Но Доний с Макаровым имели бы полную свободу — на непривычных общественных началах — присунуть друг другу эти ценности.

А харьковский издатель Александр Красовицкий в своем «Фолио» сейчас выпускал бы книги Эдуарда Лимонова и Владимира Корнилова, Александра Дугина и Маргариты Симоньян, выбивал бы бюджетные гранты на мемуары участников Русской весны, на биографии Павла Судоплатова, Сергея Шойгу, Арсена Павлова, Михаила Толстых…

Пока издатель Красовицкий грустно мечтал об утраченных возможностях, министр культуры Александр Ткаченко («здравствуйте, Игорь Валерьевич») нудно рассказывал, что для круглого стола выбран город, связанный с советской украинизацией. Потом мёл помелом про зонтичный ресурс для популяризации украинского языка. Хз, что там можно еще популяризировать, но понятно, что речь об отмывании бабла.

Александр Ткаченко и Олесь Доний.

Видно, памятуя хрестоматийную претензию Коломойского («Никак не нап..дишься?»), Ткаченко был немногословен и вскоре покинул этот выездной идеологический бордель. Может, украинствующие телки в масках показались страшными. А может, звонок от Игоря Валерьевича вынудил ускориться.

Языковая активистка Розлуцкая координировала рогулизм как могла: «Большим достижением стало принятие закона о государственном языке. Так считаю не только я, но и так считают граждане Украины». И привела в подтверждение социологию: 69 процентов населения поддерживают украинский язык как единственный государственный.

Тупая овца! Во-первых, в каких регионах проводился этот опрос? Проводился ли он в Донецке и Луганске? Нет, конечно. И правильно. Незачем нервировать нормальных людей вашими рогулиными опросами. Во-вторых, с какого перепуга вы, тупые овцы, ставите знак равенства между отношением населения к украинскому языку как к государственному (каковой его статус зафиксирован в Конституции) и к вонючему дискриминационному языковому законодательству времен Порошенко и Зеленского!

Проведите социологический опрос: как население относится к тому, что парламентские недоумки похерили Конституцию и Европейскую хартию региональных языков, ратифицированную Украиной? Как оно относится к тому, что недавние дискриминационные законы, касающиеся языка, противоречат Европейской Хартии, которая гарантировала носителям региональных языков (прежде всего — русского) получение образования на этих языках?

Языковая активистка блеяла о том, что они семь лет уже стригут купоны на этой теме и сосут гранты из немецкого фонда. Основной посыл: наша шайка-лейка готова загадить всю страну своими бесплатными курсами по украинскому языку.

То есть схема простая — до охренения. Сначала порошенковская клика и «зеленая плесень» втюхивают дискриминационные законы, которые вынуждают огромное количество учителей, преподававших свои предметы на русском языке, переходить на другой язык преподавания. Потом переключаются на насильственную украинизацию сферы услуг. А потом этим учителям, официанткам и т. д. предлагаются бесплатные курсы украинского языка, на функционирование которых будут отпиливать от госбюджета…

Нетрудно догадаться, для чего все эти профукры, языковые активистки, национально озабоченные кретины в 2012 году устраивали свои зловонные «мовные майданы», а после 2014 года добивали ненавистный «язык агрессора». Всё ради следующий стадии — когда этим упырям дадут присосаться к «свидомому» освоению бюджетных денег, выделяемых на очередные украинизаторские государственные программы.

Доний упомянул девиз своего выездного борделя: «Научи друга говорить на украинском языке». Что-то нёс о дружественном формате, о философии любви и единства. Говорил своим языковым активисткам: «Мы протягиваем руку дружбы».

Раньше-то Доний попроще агитировал «друзей», демонстрируя футболку с надписью: «Учите, бл.дь, наш язык».

Далее было включение уполномоченного по защите государственного языка. «Шпрехенфюрер» Тарас Кремень долбанул по благодарной аудитории параноидальным бредом: «Конечно, за украинский сегодня унижают детей и в Ужгороде, и даже в Киеве». Это еще не легализирован канабис, а языковой гестаповец уже исполняет такое… Цитирую дословно это безграмотное удолбище: «Мы бачимо на тэ, як змэншуеться килькисть стричок, а також тых фильмив, яки пэрэбувають украинською мовою у прокати».

Для тех, кому непонятно, какой косноязычный бред несет по-украински это недоразумение, даю русскоязычный аналог: «Мы видим на то, как уменьшается количество лент, а также тех фильмов, которые находятся украинским языком в прокате». Теперь вы понимаете, какие безграмотные уроды в этой стране поставлены защищать государственный язык от хрен знает кого?! Вы верите в то, что это чмо получило хотя бы дошкольное полноценное образование?!

Кремень и его подельники с нетерпением ждут 16 июля 2021 года, когда нацкомиссия по стандартам государственного языка начнет экзаменовать госслужащих, оценивая уровень владения государственным языком. Несложно догадаться, как эти чепушилы планируют приподняться на таких экзаменах.

Потом включился зачуханный «свидомый» музыкант из группы «Танец на площади Конго», заодно и письменник (а кто у них там вообще не письменник нынче?) Александр Фоззи Сидоренко. И сходу удивил: «Если мы ставим себе целью работать на аудиторию в триста спартанцев, которые в Харькове собирались возле памятника Шевченко, то это одно». Ну, красава же! Его собратья-майдауны столько пропагандонствовали, что Харьков оказал многотысячную поддержку майдану. А тут парень палит всю контору: триста человек собиралось у памятника — вот и весь харьковский майдан.

Музыкант продолжил: «Если мы ставим себе за цель распространять украинские нарративы мягко, работая на будущее, то тогда это должно быть совсем по-другому. Нужен какой-то план». Ну, легализовать план вам уже президент предложил в пресловутом опроснике. Зельц и сам порой изнывает без плана. Но когда под рукой много плана, получается бред, как у языкового гестаповца Кремня в приведенной выше цитате.

Фоззи считает, что элиты должны передоговориться. Ну конечно! Как в песне группы «Ноль» поется: «Ну, а если наш индеец вдруг немного загрустит, он достанет папиросу и покурит позитив. Посидит, подумает, что-нибудь придумает». «Эх, трава-отравушка» и так далее.

Фоззи объясняет: «Раньше восточные техасцы грабили восточный Техас, западные техасцы грабили западный Техас… Им все равно, с помощью какой идеологии это происходило. Главное, чтоб лох цепенел… Мне кажется, что пора им как-то передоговориться и понять, что у этой территории, у этого населения нет качественного будущего и соответственно упадет капитализация этой территории, если она не защитит свое право на государственность. Государственность мы должны поддерживать с помощью языка».

А, понятно. С песней группы «Ноль» мы таки угадали: «А под вечер все индейцы соберутся у стола, заколотят трубку мира, прояснится голова».

Фоззи несло: «Как это делать в Харькове? Мягко, исключительно лаской, и опять таки — имея план». Ну, понятно, понятно: с помощью языка и плана.

Музыкант приводит пример, как харьковчане, узнав в ленте, что к ним едет «Правый сектор», покупали оружие, чтоб защитить себя и своих детей. «Ведь им очень технично, очень профессионально вложили в голову идею о том, что сюда едут какие-то бандеровцы…», — говорит Фоззи. Ну, он-то сам, за планом, никогда бандеровцев не видел. «Настоящему индейцу завсегда везде ништяк» (это группа «Ноль», не Фоззи).

А дальше — самое интересное. Музыкант говорит, что россияне работали на информационном фронте с харьковчанами много лет, сильно и профессионально. И…

«С точки зрения Российской Федерации, она делает всё правильно, — заявляет Александр Фоззи Сидоренко. — Они свое население лучше знают». Чувак!!! Откуда трава-отравушка, которая так развязала тебе язык?! Ну, кто бы еще в этом городе нынче отважился сказать, что россияне — в Харькове — СВОЁ население — лучше знают?!

После такого отжига все прочие свидомиты выглядели жалко. Оксана Данилевская из Института мовы вещала что-то тягомотное о том, как дети идут с урока украинского языка и в коридоре переходят на русский язык. Добавлю, что у таких словесниц, как эта, на уроках школьники громко зевают, засыпают. Потом просыпаются, успевают сыграть в очко на задней парте, помочиться в цветок, пульнуть в рот училке жеваной промокашкой — ей по фиг, она будет продолжать вещать, как нехорошо, что дети идут с урока мовы и в коридоре переходят на русский язык.

Затем выступала клиническая свидомитка София Бутко, преподающая на филфаке Харьковского национального университета. Жаловалась, что в школах ситуация катастрофическая, учителя позволяют себе на уроках говорить по-русски. Ужас, ужас… Говорила о том, что надо «создавать условия, чтоб экономически было выгодно быть украиноязычным человеком». Ну, то есть, чтоб ни на какие престижные профессии русскоязычный человек не мог претендовать.

Когда слушаешь это тупое убожество, — вспоминаешь золотые слова из «Путешествия в Арзрум»: «…не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации».

Свидомиты в один голос твердят о необходимости бесплатных языковых курсов для «переобувания» учителей и всех-всех-всех. Профукры готовы помогать освоить мову, но в обмен на то, чтоб человек смирился с утратой своих прав, отнятых дискриминационными законами. Сами же украинизаторы на этом нехило подзаработают за счет государства. Это все равно, как если бы здоровому человеку предложено было бы ампутировать ноги: «За это мы тебе бесплатно поможем освоить инвалидную коляску, а потом и продадим тебе ее, с доставкой на дом».

Директор института медиа-коммуникации Игорь Поддубный на этом мероприятии исполнил роль «свадебной выруси». Вроде бы пытался убедить присутствующих в том, что родной русский язык для харьковчанина остается основным. Даже заявил: «Очень не люблю людей, у которых украинскость — это профессия». Но тут же подмахивал свидомизму: «А должны ли мы Московии отдавать монопольное право на русский язык?» Рассказывал, как его документальный фильм о Бандере имел миллионы просмотров в русскоязычном варианте, при том, что зрителей у украиноязычной версии было на несколько порядков меньше.

Главная мысль Поддубного: хлопцы, оставьте мне (как документалисту) русский язык, я вам еще сгожусь.

Издатель Красовицкий обстоятельно пытался пометить территорию и очертить круг своих интересов.

Руководитель «Фолио» заявил: «Я уверен, что Сковорода общался тем самым слобожанским языком, о котором уже было много сказано». Красовицкий уверяет, что «русский слобожанский» язык не является «русским московским» с точки зрения культурного продукта, который производится на этом языке.

К чему клонит издатель? Он призывает: «Закрыть границы для ввоза книг из России и предложить российским издателям, как кто-то из них уже сделал, открыть законные филиалы на Украине и издавать книги на русском слобожанском или слобожанском языке, но исполняя при этом законы Украины относительно правил книгоиздания. И сделать на законодательном уровне на Украине правописание слобожанского языка». Кто о чем, а вшивый о бане.

Почему издателю Красовицкому так хочется видеть железный занавес для российской книги, — понятно. «Фолио» на Украине станет едва ли не монополистом в издании той русской литературы, которая идеологически устраивает свидомых.

Но зачем ему понадобилось изобретать «русский слобожанский язык»? Во-первых, сделать приятно Арсену Авакову. Министру не удалось осилить украинский язык, зато удалось слепить отмазку: говорю на слобожанском. Во-вторых, это чудо-изобретение — «слобожанский язык» — значительно удешевит доиздательскую подготовку книг. Издатель Красовицкий сможет экономить, например, на корректоре. Выпускает Аваков очередную книгу в «Фолио» — корректор не нужен, все ляпы можно списать на «слобожанский язык».

Сам же Красовицкий призывает «зафиксировать этот языковой стандарт для Украины, в том числе для книгоиздания». Говорит: «Это даст возможность тем людям, которые действительно сложно общаются по-украински, не чувствовать себя носителями языка захватчика и агрессора, а иметь у себя спокойствие в душе, что они общаются на собственном языке, к которому они привыкли».

Правда, профукр Макаров назвал это изобретение «безграмотным русским языком слободки». И подпортил Красовицкому гешефт.

Но у издателя и запасные идеи имеются. Красовицкий готов издавать литературу, которую будут завозить в школы, где ведется обучение на языках нацменьшнств. То есть хочет окучить еще и эту площадку. Предлагает болгарских, румынских авторов издавать для болгарских, румынских школ на украинском языке, а украинских авторов для них же — на болгарском и румынском. Двойная выгода.

Сбываются влажные мечты свидомитов. Открывается раздолье для профукров и издателей, вовремя подмахнувших им.