«Разъезжаемся по домам» – всушники, которых кинули на мясо, бежали с передовой

Вадим Москаленко .  
08.06.2023 22:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Оказавшись участниками одного из «мясных штурмов», которые так любит украинское командование, подразделение ВСУ в полном составе вернулось в тыл и сдало оружие полиции, отказавшись воевать под таким руководством.

Видеозапись с их жалобами появилась в украинском сегменте соцсетей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оказавшись участниками одного из «мясных штурмов», которые так любит украинское командование, подразделение ВСУ в...

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Неонацисты рассказали, что им поступил приказ выдвигаться на передовую и встречать якобы начавшееся наступление российской армии. Однако, прибыв на неподготовленные позиции, они оказались без поддержки соседей под мощным огнём российских подразделений.

«Ни одного врага мы там не видели. Нас просто пять часов обстреливали миномётами, дроны нас снимали. С нашей стороны поддержки не было – ни миномётов, ни дронов, ничего. Нас просто кинули туда для того, чтобы я даже не знаю, что. На мясо кинули», – жаловались всушники.

Находиться под огнём российских дронов и миномётов им не понравилось, поэтому, пробыв на передовой пять часов и не получив дальнейших распоряжений командования, «герои» развернулись и отправились обратно в тыл. Причём взять их под арест военная полиция не смогла, поскольку они сдали оружие и сообщили о своём местоположении.

«Нас не предупредили, всё БК завалено. Машина, рассчитанная на 12 человек, половина закидана вещами. Нам за десять минут до этого сказали: «Просто едете в село, там никого нет, просто пойдите, проверьте дома. Потому что силы российской армии его покинули.

А миномётный обстрел вёлся с соседней улицы. Не было запущено ни одного дрона для того, чтобы снять эти миномётные расчёты, чтобы мы могли что-то сделать. Слава Богу, мы кое-как эвакуировались», – плакались они.

После бегства всушники обратились в военную полицию с заявлением, что они отказываются дальше воевать под начальством своего батальона.

«Они нас просто кинули на смерть. Зная, что там есть, они нас обманули, и кинули нас там. Мы просто выразили недоверие к своему начальству. А они нам теперь угрожают, что если мы не вернёмся, они нас просто засудят и посадят в тюрьму…

Командир роты нас вчера просто кинул, он даже не выходил на связь. А теперь нам сегодня заявляют, что мы оставили позиции, чуть ли не из-за нас наступление сорвалось, и что мы во всё этом виноваты…», – сказал он.

«Мы сейчас выдвигаемся в город Покровск, там оставим свои данные, а оттуда разъезжаемся по домам, или будем в прокуратуру писать рапорта. Потому что наше командование просто отказалось это всё принимать, они сказали: «Сейчас вы половину суток отдыхаете, а потом мы кидаем вас в ту же жопу», – возмущались боевики ВСУ.

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