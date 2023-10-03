Разглядеть нациста. Утащит ли Зеленский европейских политиков на помойку истории?

1 октября Украина впервые отметила свой старый-новый праздник – «день защитников и защитниц», дату которого Зеленский самоличным волюнтаристским решением перенес на 14 дней с нелепым обоснованием насчет разницы старого и нового календарных стилей.

Хотя для всех более-менее интересующихся политикой украинцев секрет Полишинеля в том, что сделано это было под давлением и в качестве уступки официальной Варшаве, которая до сих пор не смирилась и вряд ли в будущем смирится с тем, что главный армейский праздник соседей был как будто намеренно и нарочито вызывающе приурочен ко дню основания одиозной УПА – военизированного крыла ОУН, прогитлеровских коллаборационистов времен Второй мировой.

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В самой Польше обе организации считаются виновными в геноциде польского населения Волыни в 1943 году, признать историческую вину Украины за который не так давно польские випы настойчиво рекомендовали Зеленскому.

Что интересно – уловка Зеленского никого не обманула. Завернутый в гендерно-нейтральную оболочку праздник по прежнему ассоциируется у украинцев с символическим наследием бандеровщины, идеологическим душком которой по прежнему пропитаны ВСУ, чьим воинским приветствием является боевой клич ОУН-УПА, всем известный СУГС ( «Слава Украине – Героям слава!»)

Да и сами нынешние бандеровцы не собираются ничего праздновать 1 октября, о чем открыто пишут в своих пабликах, наподобие вот этого, с говорящим названием «Былины Четвертого Рейха»:

«Удивительно, как быстро перенесли праздник защитников Украины на целых 14 дней. Но свои дни рождения переносить не планируют. Чего не сделаешь, чтобы ляхам и жидам понравиться. Но карпатские леса будут вечно помнить веревки, на которых качались трупы наших врагов. За всеми этими историческими плясками стоит либо хитрая морда хасида, либо Москва со своей верной союзницей Варшавой. Дискуссию можно считать завершенной».

Зато сам Зеленский, желающий одновременно угодить своим западным покровителям и вынужденный всячески заигрывать с радикальными неонацистами внутри Украины, вертится как уж на раскаленной сковородке. Вот и в этот раз, «перенеся» по просьбам поляков дату праздника, он одновременно наградил одно из воинских соединений ВСУ именем Евгения Коновальца – основателя той самой ОУН, чьи боевики позднее вырезали поляков на Волыни. И кто после этого поверит в искренность его желания помириться с поляками?

Вынужденное сидение криворожского дуче на двух стульях не могло не привести на международной арене к скандалу типа того, который имел место в Канаде, в парламенте которой с подачи Зеленского вся верхушка этой страны стоя аплодировала престарелому гитлеровскому коллаборационисту Ярославу Гунько.

Правда, в этот раз что-то пошло не так, и для канадского политикума это чествование упыря стало роковым – спикер законодательной палаты ушел в отставку а на правительство посыпался град упреков со стороны еврейских организаций, властей Польши и Словакии.

Сегодня канадцы посыпают головы пеплом, каются и уверяют, что произошедшее стало для них уроком. Судя по реакции мировой прессы, уроком это стало и для политиков других стран западной коалиции, вставших сегодня перед выбором: либо и дальше слепо следовать навязываемому Киевом «дресс-коду», рискуя однажды оказаться в той же глупой ситуации, что и канадцы, либо отказать Украине в поддержке и сохранить репутацию. Впрочем, последнее уже вряд ли. Ведь последнем случае избиратели все равно спросят: а что же вы поддерживали все эти годы в лице Зеленского и компании?

Впрочем, есть и комментаторы, настроенные оптимистично.

«Времена в мировой политике наступают другие, бесхребетным приспособленцам там уже нечего делать. С одной стороны их будет презирать и сметать собственный народ, а с другой уничтожать нацисты, чьего расположения они так ищут. Выхода для большинства у провластных западных политиков просто нет, а потому Запад скоро сотрясут политические скандалы и отставки», – прогнозирует лидер «Другой Украины», украинский политик в изгнании Виктор Медведчук.

Насколько сбудутся эти прогнозы, мы с вами увидим уже в ближайшее время. А тем временем, первый, кажется, уже пошел. В Словакии на днях на выборах победила партия, чей лидер и возможный глава правительства Роберт Фицо открыто признал, что в рядах ВСУ есть фашисты, которых ранее на Западе политкорректно не замечали.

«Возьмём полк «Азов»– это явно фашистский полк, – заявил Фицо на одном из предвыборных митингов. – Меня шокирует то, что за границей перед ними расстилают красные ковры. Те, кто призывает к подобным явлениям в 2023 году, топчут наследие Словацкого национального восстания. Мы должны противостоять фашизму и нацизму во все его проявлениях».