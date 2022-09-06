«Разгоняли деструктивный контент»: СБУ похвалилась ликвидацией еще двух ботоферм в интернете

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Новости Украины

СБУ отчиталась о ликвидации еще двух ботоферм в интернете, которые, по версии спецслужбы «разгоняли деструктивный контент на Украине».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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«Армию ботов» почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для: дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства, оправдания вооруженной агрессии РФ и расшатывание общественно-политической ситуации в стране», – говорится в сообщении.

По версии украинской охранки, в Киевской области ботоферму на 5 тыс. аккаунтов якобы создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области.

«Его «клиентами» были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане РФ, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы. В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей. Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов», – уверяют в СБУ.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, в августе СБУ уже отчитывалась о разоблачении миллионной ботофермы, которую использовала партия Петра Порошенко “Европейская солидарность” для дискредитации нынешнего режима на Украине.