Разгорелся спор о расстреле пленных солдат ВСУ

В около военных пабликах идёт жаркий спор по поводу расстрела пленных. Воюющее в зоне СВО штурмовое подразделение «Русич» выложило видео уничтожения сдающихся солдат ВСУ, призывая следовать этому примеру.

Однако, как утверждают авторы ролика, после этого к ним стали поступать настойчивые требования удалить запись, в противном случае могут возникнуть проблемы с правоохранителями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Бойцы пока что ответили отказом:

«Ничего удалять мы не собираемся и свою позицию будем высказывать в том ключе, в котором мы считаем нужным… Мнение каких-то казнокрадов и предателей, полагающих, что надо рисковать жизнью русских бойцов для взятия в плен как можно большего числа «азовцев» (которых потом с удовольствием обменяют на условного Медведчука) – для нас не является и не будет являться достойным внимания», – пишет канал «Русича».

Понять аргументы требующих удалить запись можно – в то время как вся официальная пропаганда из кожи вон лезет, опровергая, – здесь в открытый доступ выкладывается то, что потом может быть использовано врагами России, которые и так без конца трубят о «военных преступлениях» русских.

Телеграмм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР в свою очередь выкладывает запись с трофейной камеры погибшего террориста-«азовца», где зафиксирован момент расстрела украинскими нацистами русских солдат, согласившихся сложить оружие.

«В очередной раз о том, с кем мы воюем. Для всех тех, кто орёт про «нельзя всех украинских солдат под одну гребёнку». Сука, можно. Без лишних сомнений и сожалений. Видишь укропа – убей, иначе он убьет тебя. Ведь он, в отличие от тебя, наш добрый и сердобольный друг, не задумываясь выстрелит в тебя при случае – вооружённого и безоружного. Целого или раненого. Потому что для них – мы враги. Пора бы уже воспринимать их также. Как минимум тех, кто берёт в руки оружие. С остальными разберёмся позже», – комментируют донецкие бойцы.