Разговор Байдена и Зеленского: о чем умолчали в Киеве?

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Новости Украины

Президент США Джо Байден позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Как сообщают пресс-службы обоих лидеров, стороны обсудили американскую помощь Киеву и недавнюю встречу в «нормандском формате» на уровне советников глав государств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Зеленского заявили, что помощь со стороны США должна быть еще больше.

«Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций. Президенты Украины и США также обсудили итоги недавних переговоров в нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем», – отчитались в офисе Зеленского.

В пресс-службе Белого дома сообщение было более сдержанным.

«Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь в прошлом году и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России», – заявила американская сторона.

В американской версии пресс-релиза также говорится о том, что умалчивает украинская сторона – о выполнении «Минских соглашений».

«Президент Байден передал поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня в июле 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений», – отметили у Байдена.

Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки во время ежедневного брифинга также подчеркнула, что созвон лидеров был более символическим.

«Это скорее звонок для регистрации (поддержки), чем звонок, в котором делается конкретное объявление», – заявила Псаки.

Интересно, что пресс-релизы по итогам переговоров появились спустя довольно длительное время. По мнению экс-депутата Рады, националиста Игоря Мосийчука, это говорит о том, что разговор был не совсем таким, как сообщают пресс-службы.

«Разговор Зеленского с Байденом был сложным, можно сказать даже тяжелым. Это объясняет долгую паузу между окончанием разговора и официальным уведомлением о нем. Напряжение будет продолжаться», – написал Мосийчук в своем блоге.