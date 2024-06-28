Разговор «мертвеца» и «психопата»: что говорят и пишут в Америке о дебатах Байдена с Трампом

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В Атланте в американском штате Джорджия прошли предвыборные теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.

Первый раунд дебатов, который был организован телекомпанией CNN и продолжался полтора часа. В студии впервые не было зрителей, модерировали дискуссию и задавали вопросы двое ведущих CNN. Байден и Трамп говорили по очереди, при этом во время выступления одного участника микрофон другого был отключен.

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Первая часть дебатов была посвящена экономическим проблемам, миграции, абортам и другим вопросам внутриамериканской повестки, однако разговор быстро скатился на геополитику и на недавно вынесенный жюри присяжных в суде Нью-Йорка вердикт о виновности Трампа в деле о взятке порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Говоря про хаотичный вывод американских войск из Афганистана Трамп назвал его «самым позорным моментом в истории страны» и позднее заявил, что эта ситуация в том числе подтолкнула Россию начать СВО.

«Я никогда в жизни не слышал столько брехни», — огрызнулся на это Байден.

Трамп в очередной раз заявил, что урегулирует украинский конфликт в случае победы еще до официального вступления в должность, а также сказал, что считает неприемлемыми выдвинутые Путиным условия мира на Украине.

Участники дебатов регулярно обвиняли друг друга во лжи и нападали друг на друга. Байден назвал Трампа неудачником, а потом они долго спорили, кто из них худший президент в истории США.

Politico отметила общее плохое физическое состояние Байдена, Тот, по словам издания «спотыкался и бредил».

«Президент Байден начал дебаты с хриплым голосом и разрозненными, бессвязными ответами, вновь вызвав опасения демократов по поводу его возраста и способности противостоять Дональду Трампу. За многими ответами президента было трудно уследить. В какой-то момент, казалось, потеряв ход мыслей, Байден сказал: «Мы наконец-то победили Medicare», упустив из виду свою собственную политику в отношении заработанных пособий», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что демократы выразили замешательство и беспокойство, наблюдая за первыми минутами дебатов. Один из бывших помощников Байдена по Белому дому и избирательной кампании назвал это «ужасным», добавив, что им приходилось снова и снова спрашивать себя: «Что он только что сказал? Это безумие».

«Байден поджарился, и это уже ясно»., – цитирует издание реакцию еще одного видного демократа из Нью-Гкмпшира.

«Бессвязные ответы Байдена предоставили Трампу множество возможностей для ответных реплик. Выступление президента вызвало множество откликов в Интернете и, скорее всего, укрепит впечатление, что он сбился окончательно. Возраст 81-летнего президента уже давно стал помехой: опрос за опросом показывает, что даже многие демократы обеспокоены его возрастом», – резюмирует Politico.

Еще более выразительна первая реакция обозревателей CNN. «Мы в полной заднице»: Демократы в отчаянии из-за выступления Байдена на дебатах», – говорится в обзоре на сайте канала.

«Катастрофа», — сказал один из законодателей. «Трамп выглядит разумным, даже если он лжет со скоростью 60 миль в час. Байден неразборчив».

Другой законодатель сообщил CNN, что выступления Байдена «становятся лучше, но в итоге — полный провал».

Демократы особенно обеспокоены тем, что Трамп ведет себя более сдержанно, чем обычно, в то время как Байден не «отвечает» на «ложь» Трампа.

«Я думаю, что Джо выступает лучше, чем в первые 15 минут, а Трамп просто лжет во время дебатов. Но я бы хотел, чтобы Джо был намного сильнее, давая отпор», — сказал третий законодатель.

«По словам источника, знакомого с этим вопросом, в середине широкомасштабных дебатов, охватывающих внутренние и глобальные проблемы, лагерь Байдена чувствует себя воодушевленным ответами президента по репродуктивным правам, критикой 6 января и многочисленными юридическими баталиями Трампа», – пытается смягчить критку канал.

В целом же дебаты вызвали сравнение, будто в красноречии между собой соревнуются «мертвец» и «психопат». Неудивительно, что в США есть и растет группа разочарованных и злых избирателей, которых здесь называют double haters — «двойные ненавистники», которым не нравятся оба кандидата в президенты.

Похоже, именно их выбор, в итоге, предопределит судьбу нынешних выборов.