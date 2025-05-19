Разговор Путина и Трампа ставит Украину перед фатальным выбором – укро-политолог

Если Путин и Трамп договорятся, Украина окажется перед выбором «похабного мира» с гражданской войной – либо остаться без американской помощи.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку все, что мы видели в Стамбуле, это лишь прелюдия вот к этому разговору [Путина и Трампа] . И если случится, что стороны не придут ни к какому компромиссу, меня это удивит, поскольку происходящее за последний месяц наводит на печальные для нас мысли», – сказал Золотарев.

«Дальше Украина встанет перед необходимостью выбора. Или такой похабный мир с очень тяжелыми последствиями для страны, потерей территорий, с разрушенной экономикой, с неопределенностью будущего и потенциально очень большим риском сползти в руину, во внутренний конфликт.

Либо же продолжение войны, не располагая для этого достаточными ресурсами. Поскольку пока обещание европейских партнеров, это больше из серии такого разговорного жанра, которые не подкреплены соответствующими ресурсами.

Та ресурсная база, на которую опиралась Украина в войне на протяжении трёх лет – это США. Если эта ресурсная база исчезает, ну, три-пять месяцев», – подчеркнул он.