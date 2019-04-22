22.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев опубликовал специальное заявление по случаю завершения президентских выборов на Украине, где призвал Владимира Зеленского к здравомыслию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу.

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В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть. Что нужно для этого? Честность. И ещё нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие», – цитирует Медведева официальный сайт правительства РФ.

«Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие», – подчеркнул российский премьер.

Дмитрий Смирнов, российский журналист, входящий в пул Владимира Путина, прогнозирует, что неспроста выборы на Украине комментирует именно Медведев (чьими устами ранее анонсировалось и введение экономических санкций против Киева):

«Диалог с Украиной пойдет через Медведева и экономику, разговор с Путиным Зеленскому нужно еще заслужить», – пояснил Смирнов в своем телеграм-канале.