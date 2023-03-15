Разговор Си и Зеленского может оказаться полезным для России

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Скорее всего, после своего визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший научный сотрудник Высшей школы экономики Василий кашин.

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«Поскольку Китай выдвинул развернутую позицию по урегулированию украинского кризиса, логично, что он будет общаться не только с Россией, но и с другой стороной. Тут никакой проблемы нет. Скорее всего так и произойдет. Что касается официального китайского заявления о поездке Си в Москву, то Пекин всегда дает информацию такого рода только непосредственно перед самим визитом. Такова практика Китая. Таков их внутренний распорядок. Возможно, тут речь идет о безопасности первого лица», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он считает, что в разговоре с президентом Украины китайский лидер ничего принципиально нового не предложит.

«Ведь Зеленский ставит условием для начала переговоров с РФ возвращение к границам 1991 года. Возможно, в беседе будет упоминаться тема неприменения ядерного оружия. Также Китай может предложить Украине, как он делал ранее, небольшую гуманитарную помощь. Как бы то ни было, итог китайско-украинских переговоров может оказаться благоприятным для России. Китай подтвердит на них, что не приемлет односторонних санкций. А впоследствии свои предложения он может дополнить новыми инициативами в ООН», – резюмировал Кашин.