Разговоры о транзитном потенциале Украины окончены

В будущем все транзитные потоки будут идти мимо Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому изданию «Деловая столица» заявил профессор Киево-Могилянской школы управления, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

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«Представить себе сценарий, что после завершения войны Украина, а с ней и вся Европа, все забудут и возобновят транспортировку через свою территорию товаров из РФ, сегодня, думаю, невозможно.

Поэтому пора прекращать разговоры о «транзитном потенциале». Все транзитные потоки будут идти мимо Украины из-за будущего появления «железного занавеса» на ее восточной границе. Это касается и маршрута Север – Юг, потому что он дороже, рискованнее и сложнее тех маршрутов, которые уже есть в Евросоюзе», – сказал аналитик.