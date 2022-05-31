Разговоры о вывозе зерна из Одессы не имеют никакого практического продолжения – эксперты

Новости Украины

Россия обеспечит беспрепятственный проход через Черное и Средиземное море для судов с зерном из украинских портов при условии, что Украина решит проблему минной угрозы.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», – подчеркнул министр.

Накануне о такой возможности в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин, который также подчеркнул, что в случае отмены санкций РФ может экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции».

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», – говорится в коммюнике по итогам разговора.

Вопрос вывоза зерновых из украинских портов зависит не от России, а от Украины, подчеркнул в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Ростислав Ищенко:

«Вывоз зерна мы разрешаем, мы его никогда не запрещали. Российская позиция всегда заключалась в том, что, пожалуйста, вывозите. Россия даже постоянно организовывает гуманитарные коридоры для выхода из этих портов. Просто Украина отказывается их разминировать и выпускать зерновозы. А Россия ничего не запрещает. Зерно-то кому-то продано и уже погружено на зерновозы, ждет отправки. Что мы можем потерять, если Украина кому-то продала свое зерно? Это законтрактованная пшеница, кукуруза, еще что-то, которая уже загружена на зерновозы, уже оплачено и ждет вывоза. Но, поскольку, Украина свои порты заминировала и отказывается выпускать суда с зерном, соответственно, они и не выходят. Запад просто обвиняет Россию в том, что она не выпускает, ну так Запад много в чем обвиняет Россию. А так – пожалуйста, позиция России известна, она заключается в том, что гуманитарные коридоры создаются – пожалуйста, плывите себе. Но мы же не можем прийти в Одессу и разминировать ее. Вернее, прийти мы можем и даже разминировать можем, но это будет потом, а сейчас там находятся украинские войска. И пока они там находятся, это их задача – выводить оттуда зерновозы. Если они этого не могут или не хотят делать, при чем здесь мы?».

По мнению политолога Сергея Маркова, Россия устами президента заявила, что может помочь с вывозом украинского зерна из портов в обмен на отмену санкций, но эта сделка вряд ли состоится:

«Я думаю, что никаких сделок не будет. Россия предлагает, чтобы они отказались от санкций на удобрения, поскольку это непосредственно влияет на проблему продовольственного кризиса, и влияет значительно больше, нежели зерно из украинских портов. Мое мнение – вообще не надо давать вывозить это зерно из украинских портов, поскольку речь идет, по сути, о грабеже Украины. Населению Украины хотят устроить голодомор. Нужно жестче к этому относиться и не позволять шантажировать угрозой обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. Вообще, российское руководство в разговорах ставит вопрос о необходимости отмены эмбарго на российскую пшеницу и минеральные удобрения».

Военный эксперт Александр Храмчихин призвал российскую власть не идти на поводу у Запада и не разрешать вывоз зерна из украинских портов:

«России это совершенно не нужно. Тут, видимо, идет некий торг, но я сомневаюсь, что это правильно. По-моему, торговаться уже поздно. Теперь надо просто воевать и выигрывать войну, после чего торг будет, очевидно, неуместен».

Эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев подчеркивает, Украина вряд ли согласится выполнить озвученные условия:

«Все, что заявлено – это хорошие намерения, реализуемые с большим трудом. По моему мнению, Запад вряд ли будет активно сотрудничать в этом вопросе с российской стороной. Вполне возможно, будут выдвигаться неприемлемые требования, может быть, носящие ультимативный характер. Я думаю, что Киев навряд ли согласится. Во-вторых, время в конечном счете вырисовывает картину наших оперативных решений с точки зрения проведения десантных операций, деятельности Черноморского флота, других родов и сил. Пока эти все заявления будут реализовываться на практике, уже многие вопросы станут неактуальными в части участия украинской стороны в организации судоходства».