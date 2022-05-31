Разговоры о вывозе зерна из Одессы не имеют никакого практического продолжения – эксперты

31.05.2022  20:49 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия обеспечит беспрепятственный проход через Черное и Средиземное море для судов с зерном из украинских портов при условии, что Украина решит проблему минной угрозы.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обеспечит беспрепятственный проход через Черное и Средиземное море для судов с зерном из...

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«Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», – подчеркнул министр.

Накануне о такой возможности в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин, который также подчеркнул, что в случае отмены санкций РФ может экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции».

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», – говорится в коммюнике по итогам разговора.

Вопрос вывоза зерновых из украинских портов зависит не от России, а от Украины, подчеркнул в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Ростислав Ищенко:

«Вывоз зерна мы разрешаем, мы его никогда не запрещали. Российская позиция всегда заключалась в том, что, пожалуйста, вывозите. Россия даже постоянно организовывает гуманитарные коридоры для выхода из этих портов. Просто Украина отказывается их разминировать и выпускать зерновозы. А Россия ничего не запрещает. Зерно-то кому-то продано и уже погружено на зерновозы, ждет отправки. Что мы можем потерять, если Украина кому-то продала свое зерно? Это законтрактованная пшеница, кукуруза, еще что-то, которая уже загружена на зерновозы, уже оплачено и ждет вывоза.

Но, поскольку, Украина свои порты заминировала и отказывается выпускать суда с зерном, соответственно, они и не выходят. Запад просто обвиняет Россию в том, что она не выпускает, ну так Запад много в чем обвиняет Россию. А так – пожалуйста, позиция России известна, она заключается в том, что гуманитарные коридоры создаются – пожалуйста, плывите себе. Но мы же не можем прийти в Одессу и разминировать ее. Вернее, прийти мы можем и даже разминировать можем, но это будет потом, а сейчас там находятся украинские войска. И пока они там находятся, это их задача – выводить оттуда зерновозы. Если они этого не могут или не хотят делать, при чем здесь мы?».

По мнению политолога Сергея Маркова, Россия устами президента заявила, что может помочь с вывозом украинского зерна из портов в обмен на отмену санкций, но эта сделка вряд ли состоится:

«Я думаю, что никаких сделок не будет. Россия предлагает, чтобы они отказались от санкций на удобрения, поскольку это непосредственно влияет на проблему продовольственного кризиса, и влияет значительно больше, нежели зерно из украинских портов. Мое мнение – вообще не надо давать вывозить это зерно из украинских портов, поскольку речь идет, по сути, о грабеже Украины. Населению Украины хотят устроить голодомор.

Нужно жестче к этому относиться и не позволять шантажировать угрозой обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. Вообще, российское руководство в разговорах ставит вопрос о необходимости отмены эмбарго на российскую пшеницу и минеральные удобрения».

Военный эксперт Александр Храмчихин призвал российскую власть не идти на поводу у Запада и не разрешать вывоз зерна из украинских портов:

«России это совершенно не нужно. Тут, видимо, идет некий торг, но я сомневаюсь, что это правильно. По-моему, торговаться уже поздно. Теперь надо просто воевать и выигрывать войну, после чего торг будет, очевидно, неуместен».

Эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев подчеркивает, Украина вряд ли согласится выполнить озвученные условия:

«Все, что заявлено – это хорошие намерения, реализуемые с большим трудом. По моему мнению, Запад вряд ли будет активно сотрудничать в этом вопросе с российской стороной. Вполне возможно, будут выдвигаться неприемлемые требования, может быть, носящие ультимативный характер. Я думаю, что Киев навряд ли согласится.

Во-вторых, время в конечном счете вырисовывает картину наших оперативных решений с точки зрения проведения десантных операций, деятельности Черноморского флота, других родов и сил. Пока эти все заявления будут реализовываться на практике, уже многие вопросы станут неактуальными в части участия украинской стороны в организации судоходства».

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